Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Na vreme kupite novogodišnju jelku, nabavite sve potrepštine i poklone, kako to ne biste obavljali u poslednjem trenutku. Imaćete posla preko glave, ali ćete se i u takvim situacijama odlično snalaziti.

Ljubav: Tražićete društvo u kom možete da se zabavite. Olako ćete se upuštati u nove veze ili davati obećanja čije je ispunjenje neizvesno. Ako ste u nekoga zaljubljeni, budite diskretni jer vas svako istrajavanje da ubrzate ljubavni proces unazađuje.

Zdravlje: Bićete vitalni i izdržljivi, ali vladavina Jarca od 22.12 ipak upozorava da malo usporite tempo i odmarate. Neki će patiti od nesanice i unutrašnjeg nemira – pomoći će opuštanje u dobrom društvu.

Najbolji dan: 23. decembar

Najlošiji dan: 21. decembar

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Radićete na mahove, premalo ili previše, a odsustvo radnog plana, dobre organizacije i koncentracije odraziće vam se i na učincima. Od 22.12. kao da ćete se probuditi i zapeti iz „petnih žila“. Dobri rezultati neće izostati.

Ljubav: Samci, ne odbijajte pozive na putovanje, zabave ili božićne proslave. Posećujte intelektualne skupove ili razna društva koja se bave intelektualnim radom. Od 25.12. mnogima će srce brže kucati prilikom poznanstva s osobom koja puno putuje ili živi u drugom gradu.

Zdravlje: Opustite napete živce, najbolje putem ležernih sadržaja; filmova ili knjiga. Putovanje i promena mesta boravka odlično će delovati na vaše raspoloženje. Stoga, ako možete, otputujete negde!

Najbolji dan: 22. decembar

Najlošiji dan: 24. decembar

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: S novcem bi trebalo da budete oprezniji, naročito u ovim danima kada vlada potrošačka groznica. Stalno ćete imati potrebu da nekome nešto poklanjate, pa će vas minus na kartici na kraju prilično iznenaditi.

Ljubav: Manje ćete biti raspoloženi za provod, a više za odmor i opuštanje u intimnoj atmosferi svog doma. Obnovićete odnose koje ste prošlih dana zahladili ili zanemarili. Primićete brojne praznične čestitke, pa i od nekog do koga vam je jako stalo.

Zdravlje: U vrlo ste napetom periodu koji se može nepovoljno odraziti na vaše zdravlje. Bićete skloni upalnim procesima, a neke će iznenaditi neprijatna zubobolja. Za praznike što više odmarajte.

Najbolji dan: 25. decembar

Najlošiji dan: 27. decembar

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Oštrije se postavite prema tračevima i neodgovornim saradnicima. Ne verujte laskavim obećanjima i izbegavajte rizik. Dvaput kontrolišite rezultate svog rada, naročito brojke i datume.

Ljubav: Rakovima koji su u novopečenim vezama, biće važno da bliske osobe prihvate njihov izbor. U pozitivnoj emotivnoj atmosferi mogli biste da se ohrabrite i počnete ozbiljno da planirate veridbu ili čak brak. Samci muku muče s osvajanjem simpatije.

Zdravlje: Ne preterujte s prazničnom trpezom, jer ćete preopteretiti svoju ionako preosetljivu probavu. Izbegavajte rukovanje pirotehničkim sredstvima. Pazite se jače prehlade ili viroze.

Najbolji dan: 26. decembar

Najlošiji dan: 21. decembar

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Smireno raspolažite finansijama kako biste bez većih materijalnih gubitaka podneli prazničnu potrošačku groznicu. Na poslu ste vrlo kreativnog duha, a imate i odličnu koncentraciju i zapažanje.

Ljubav: S partnerom ćete biti u savršenom jedinstvu želja i emocija, mnogo ćete se družiti s prijateljima. Zajednički ćete posećivati kulturne događaje i zabavljati se, što će vam davati veliki podsticaj za mnoge druge stvari u životu. Kolega na poslu mogao bi da vam se udvara!

Zdravlje: Pazite na svoje zdravlje jer ćete biti prilično osetljivi. Možda ćete voditi brigu o nekom ko je bolestan u užoj familiji. Nemojte preterivati s prazničnim poslasticama jer će vam teško pasti na želudac.

Najbolji dan: 22. decembar

Najlošiji dan: 24. decembar

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Zgusnuti radni raspored i previše posla, mogli bi da se odraze na vašu psihofizičku stabilnost. Ne "istresajte" se na bližnje kada kući dođete umorni. Oni vam neće biti krivi zbog vaše preopterećenosti.

Ljubav: Za vreme praznika uživatete u užurbanim pripremama za slavlje. Izlazićete često, zaticati se u različitim društvima i biti gotovo na svim kulturnim manifestacijama. Ako tražite srodnu dušu, od 25.12. velike su šanse da se dogodi novo poznanstvo.

Zdravlje: Bićete u punoj formi, veseli i zabavni. Dugo se već planete nisu tako skladno položile prema vašem znaku kao sada. Stoga ćete uživati u svom stabilnom zdravlju, ali i optimizmu i dobrom raspoloženju.

Najbolji dan: 21. decembar

Najlošiji dan: 27. decembar

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Potpuno će vas zaokupiti pripreme za predstojeće praznike, pa ćete tragati za prigodnim poklonima i novogodišnjim ukrasima. Vaši potencijali će biti izuzetni, naročito u komunikaciji i međuljudskim odnosima.

Ljubav: Ljubomora i posesivnost mogle bi da budu naličje vašeg ljubavnog života, a partnerove nesavršenosti poprimiće značenje koje ne zaslužuju. Kako biste izbegli nesporazume i sprečili pojavu raznoraznih sumnji i nepoverenja, bitno je da porazgovarate.

Zdravlje: Rasporedite poslovne i kućne dužnosti tako da vam ostane vremena za odmor i zabavu. Ugađaćete ukućanima pa može da se dogodi da premalo vremena ostaje za vas i vaša mala zadovoljstva.

Najbolji dan: 23. decembar

Najlošiji dan: 22. decembar

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Sve se pomalo stabilizuje u vašem poslovnom i društvenom životu. Fleksibilniji ste za saradnje i prihvatanje novih ideja pa vam ni putovanja ili terenski rad neće predstavljati problem.

Ljubav: Ljubavni parovi imaće razumevanja za uzajamnu prezaposlenost, a na površini će vas držati planovi za putovanje. Nekoliko dana skijanja ili aranžman za doček Nove godine u drugom gradu pomoći će vam da probudite zaspalu romantiku.

Zdravlje: Iskoristite praznike za odmor koji vam je preko potreban. Iako vašem zdravlju ne prete poremećaji, psihički ćete povremeno osećati napetost. Opuštajte se u društvu vama dragih ljudi.

Najbolji dan: 26. decembar

Najlošiji dan: 25. decembar

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Organizujte se na vreme kako vam se ne bi dogodilo da u poslednjem trenutku morate da otrčite u grad i navrat-nanos kupovati poklone. Na poslu ćete briljirati brzinom i snalažljivošću. Šefovi će vas više ceniti.

Ljubav: Neka ovi praznici budu odskočna daska za nove početke. Ako ste u svađi s partnerom, darujte poklon kojim ćete iskazati ljubav. Biće to najbolji način za pomirenja i obnavljanje ljubavi. Ako ste sami, u novom društvu steći ćete nečije simpatije.

Zdravlje: Ako je vaš rad više fizički, pazite na ruke i ramena i pokušajte da ih što manje opterećujete. Oni koji imaju problema s jetrom ili žuči neka pripaze na ishranu. Ipak, zdravlje vam neće zadavati većih glavobolja.

Najbolji dan: 24. decembar

Najlošiji dan: 27. decembar

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Opustite se u društvu kolega s radnog mesta i malo zaboravite na posao i brige. Zvezde vas trenutno ni ne podržavaju u nekim većim poslovnim aktivnostima. Finansijska situacija se popravlja!

Ljubav: Venera 25.12. ulazi u vaš znak, pa će partnerovo ponašanje i situacija u vezi ili braku biti povoljna. Uspešno ćete pomiriti razlike u naravi, obnoviti uspavane emocije i uživati u njegovom raspoloženju. Često ćete zajedno izlaziti, družiti se i zabavljati se do kasnih noćnih sati.

Zdravlje: Mars u vašem znaku puni vas energijom, pa ste ovih dana posebno živahni i puni dinamike. Ipak, pazite se preterivanja bilo koje vrste, jer ste u periodu u kom ste samo korak do potpune iscrpljenosti.

Najbolji dan: 21. decembar

Najlošiji dan: 25. decembar

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Trudite se da se držite unapred zacrtanog plana. Na taj način izbeći ćete trku s vremenom, ljudima i potrebnim dokumentima. Budite racionalniji u kupovini poklona, jer se od troškova nećete tako skoro oporaviti.

Ljubav: Neki od vas uživaće u tajnim poljupcima, dobro skriveni od znatiželjnih očiju. Bežaćete od prosečnosti i dosade. Mnogi će napokon precrtati prošlost i okrenuti novu stranicu. Smeši vam se novo poznanstvo putem interneta.

Zdravlje: Zdravlje vam može biti osetljivo, naročito ako ste od nečega već bolesni. Pojačajte brigu o sebi i pridržavajte se lekarskih uputstava. Bićete skloni samoći jer će vas veće prisustvo ljudi umarati.

Najbolji dan: 23. decembar

Najlošiji dan: 22. decembar

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Imaćete dovoljno energije da završite započete poslove, pa to i učinite. Ne ustručavajte se da na sastanku iznosite predloge, zagovarajte svoje ideje i potrudite se da ih predstavite drugima.

Ljubav: Samci, od 25.12. mogli biste da naslutite da jedno prijateljstvo nosi iskru nečeg dubljeg. Ne oklevajte s otvorenim razgovorom. Iz uzajamne naklonosti mogla bi da se rodi zrela i kvalitetna veza. Ako ste u vezi ili braku, vaš odnos će biti vrlo kvalitetan.

Zdravlje: Osećaćete poboljšanje, naročito ako ste slaba i bolešljiva osoba. Praznici će vam proteći vrlo prijatno, što će pripomoći i da se psihički osećate zadovoljno. Eventualno pripazite na probavne tegobe.

Najbolji dan: 27. decembar

Najlošiji dan: 25. decembar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

