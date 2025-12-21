Slušaj vest

Novinarki Sky Newsa Kejti Spenser potkrala se psovka uživo u programu dok je izveštavala o prekidu saradnje između izdavačke kuće HarperCollins i poznatog britanskog autora Dejvida Valijamsa. Neprijatna situacija dogodila se u subotu, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Nezgoda u programu

Dopisnica za umetnost i zabavu Kejti Spenser, govoreći o dugogodišnjoj karijeri autora Dejvida Valijamsa i njegovoj saradnji s izdavačem, u jednom trenutku se zbunila.

"Svoju prvu knjigu za HarperCollins, 'The Boy in the Dress', objavio je 2008. godine", započela je Spenser, a zatim nastavila: "Nakon toga je objavio još… više od četrnaest… o, je*ote, počeću ispočetka."

Očito uverena da se prilog snima i da će kasnije biti montiran, dodala je: "Izvinite, molim vas, nemojte nikada emitovati kako psujem." Međutim, isečak je bio emitovan uživo, što je u studiju izazvalo kratku neprijatnost. Voditelj Kamali Melburn brzo je reagovao i izvinio se gledaocima.

"Izvinjavamo se ako ste čuli neprimerenu reč", rekao je nakon kratke pauze.

Reakcije gledalaca

Gledaoci su incident na društvenim mrežama uglavnom dočekali s razumevanjem i dozom humora. "Dogodio joj se sasvim ljudski trenutak. Svako to može da oseti", napisao je jedan korisnik, dok je drugi poručio: "Dajte joj povišicu. Ovo je pravi pogled iza kulisa svih onih 'savršeno snimljenih' priloga."

Ova nezgoda mnoge je podsetila na incident od pre dve godine, kada je voditeljka BBC Newsa Marjam Moširi tokom prenosa uživo slučajno pokazala srednji prst kameri. Kasnije se izvinila objasnivši da se u tom trenutku šalila s kolegama iz studija.

