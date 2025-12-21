Slušaj vest

Još jednu subotu obeležile su brojni zabavni, ali i napeti momenti u kvizu Superpotera. Takmičari i Tragači u borbi jedni protiv drugih, pa i protiv vremena, pokazali su znanje ništa manje nego u svim prethodnim epizodama. Ipak, ovaj kviz posebnim čine urnebesne interakcije u studiju.

„Ovo je prvi put da me neko od naših takmičara to pita“, potpuno zbunjen rekao je Jovan Memedović, nakon što ga je takmičar Boris Stanković upitao kako je on. Boris je potom dodao: „Moramo i o vama da brinemo, vi ste jako bitan šraf ove cele priče“.

Foto: Two Rivers

Slatkorečivost, nažalost, ovom takmičaru nije pomogla da osvoji novac, iako je pokazao veliku hrabrost odabravši opciju borbe protiv svih Tragača za iznos od 900.000 dinara.

Ni naredna dva takmičara, Sava Ninković i Marija Bungurović, nisu uspeli da nadigraju Tragače, nakon što ih je niz grešaka potpuno izbacio iz koloseka i dekoncentrisao.

Foto: Two Rivers

Poslednji je na scenu stupio stomatolog Vladimir Jokanović. Na pitanje voditelja o tome šta najčešće kao zubar radi, Vladimir se našalio:

„Od svega po malo - i čupamo i sadimo. Bušimo rupe u ljudima.“

Kao neko ko se već 20 godina bavi jogom, Jokanović je prisutnima u studiju demonstrirao tehniku takozvanog „uđaji“ disanja, što znači disanje pobednika.

„Ako možete da zadržite to u bilo kojoj aktivnosti, vi ćete pobediti“, rekao je Vladimir.

Vladimir Jokanović je u Superpoteri osvojio 1.000.000 dinara Foto: Two Rivers

„Hoće Vam to pomoći večeras“, upitao ga je Memedović, na šta je Vladimir, aludirajući na svoju pobedu u Poteri, odgovorio sa „ja se nadam, prošli put je radilo!“

Da li je bilo do tehnike disanja ili do perfektnog znanja, nismo sigurni, ali takmičar je studio napustio sa osvojenih 1.000.000 dinara i trijumfom nad svim Tragačima.

Video: Jovan Memedović uzeo zmiju u ruke