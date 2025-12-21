Slušaj vest

Na društvenim mrežama često se objavljuju nostalgične fotografije iz doba bivše Jugoslavije. Fotografije često oživljavaju sećanja na praznična okupljanja i zajedništvo porodica.

Čim počne sezona godišnjih odmora, društvenim mrežama se šire fotografije još iz vremena bivše Jugoslavije koje prikazuju život drastično drugačiji od današnjeg. Sličan obrazac se ponavlja i pred praznike.

Pakovanje poklona...

Na društvenim mrežama pojavljuju se fotografije porodičnih okupljanja iz prošlih decenija, neke autentične, a neke stvorene uz pomoć veštačke inteligencije, na kojima se ukućani skupljaju oko televizora, dok su na stolu francuska salata, domaće kiflice i flaša pića.

Komentari ispod takvih objava gotovo su predvidivi:

"Toga više nikada neće biti", "Danas se sve svodi na novac", "Ljudi su izgubili dušu", "Sve je postalo veštačko i hladno", "Ovo me vraća u neka srećnija vremena", "Nekad su ljudi znali da se raduju".

Ipak, stvarnost je često složenija od romantičnih sećanja. I danas se ljudi okupljaju, druže i slave, dele obroke i provode praznike zajedno. I danas postoje smeh, zajedništvo i bliskost, premda su oblici druženja drugačiji, a okolnosti složenije. Novca često nema mnogo više, a brige nisu nestale, samo su se promenile.

Jednostavno, bilo je samo drugačije.

Razlika je, pre svega, u perspektivi.

Stare fotografije nose teret vremena i sećanja, pročišćenih od svakodnevnih problema koji su tada postojali, ali su danas zaboravljeni.

One u mnogima bude nostalgiju za mladosti, sigurnošću i jednostavnošću, a ne nužno za objektivno boljim životom. Nije pitanje da li je nekada bilo bolje ili lošije – nikada neće biti opšteg konsenzusa. Jednostavno, bilo je samo drugačije.