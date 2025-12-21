Slušaj vest

Poslednje dane u godini većina je iskoristila kako bi otputovala negde sa dragim osobama i uživala u upoznavanju novih gradova. Brojnost turista donosi i više posla za ulične prodavce, ali jedan mladić nije ni slutio da će dobiti svetsku popularnost.

Screenshot 2025-12-21 164343.png
ulični prodavac u Istanbulu Foto: travelwithpedro/instagram

Naime, na jednoj Instagram stranici objavljen je snimak mladića koji prodaje kukuruz na ulici, a svojim atraktivnim izgledom izazvao je opštu euforiju.

 Reč je o jednom dečku koji je novac zarađivao u centru Istanbula, a njegovi snimci dobili  su više od 70.000 lajkova i hiljade komentara. 

Screenshot 2025-12-21 164316.png
Foto: travelwithpedro/instagram

Komentari poput "UNESCO treba da ga proglasi kulturnim nasleđem", "Turci su zgodni, ali ovaj momak je predivan", "Ovaj mladić treba da bude glumac", su oni koji su dobili najviše komentara.

