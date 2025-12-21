Slušaj vest

Život u Ajndhovenu često se opisuje kao miran, stabilan i uravnotežen. Grad je dovoljno veliki da ponudi sve prednosti urbanog života, ali bez preterane gužve i iscrpljujućeg tempa. Upravo ta kombinacija funkcionalnosti i umerenosti čini ga gradom sa znatno nižim nivoom stresa.

Većina stanovnika oslanja se na bicikle i javni prevoz, što doprinosi manjoj saobraćajnoj gužvi, nižem nivou buke i opuštenijem ritmu svakodnevice. Grad je planski uređen, kvartovi su dobro povezani, a zelenih površina ima dovoljno da se pozitivno utiče na kvalitet života.

Radna kultura u Ajndhovenu snažno naglašava ravnotežu između poslovnog i privatnog života, uz fleksibilne modele rada i manji pritisak na zaposlene. Istovremeno, reč je o internacionalnom gradu sa otvorenom i tolerantnom atmosferom, u kojem su društveni i kulturni sadržaji prisutni, ali nenametljivi.

Koliko košta život u Ajndhovenu?

Troškovi života relativno su visoki, ali i dalje niži nego u najvećim holandskim gradovima poput Amsterdama ili Roterdama. Najveći izdatak je stanovanje.

Iznajmljivanje jednosobnog stana u centru grada košta između 1.200 i 1.400 evra mesečno, dok su cene van centra nešto povoljnije i kreću se od 900 do 1.200 evra. Cene hrane i osnovnih namirnica prate zapadnoevropski standard – obrok u pristupačnom restoranu iznosi oko 15 do 20 evra, dok večera za dvoje u restoranu srednje kategorije košta između 65 i 80 evra.

Mnogi stanovnici koriste bicikle kako bi smanjili troškove prevoza, dok je javni prevoz efikasan i dobro organizovan, ali skuplji u poređenju sa nekim drugim evropskim gradovima.

Grad dizajna, tehnologije i dobre hrane

Kultura u Ajndhovenu snažno je povezana sa dizajnom, tehnologijom i savremenom umetnošću. Grad je poznat po modernim muzejima, galerijama i kulturnim manifestacijama koje često spajaju kreativnost i inovacije. Nekadašnji industrijski kompleksi danas su pretvoreni u kulturna i društvena središta, čime grad dobija autentičan i moderan karakter.

Gastronomska ponuda odražava međunarodni duh grada. Pored tradicionalnih holandskih jela poput stamppota, bitterballena i erwtensoepa, Ajndhoven nudi širok izbor svetskih kuhinja. Popularni su i stroopwafels, poffertjes, kao i lokalna kraft piva koja se često piju u neformalnim druženjima.

Zbog multikulturalne populacije, grad ima snažnu street food scenu, bogatu ponudu azijskih, mediteranskih i bliskoistočnih restorana, kao i brojne moderne kafiće. Hrana i kultura ovde su deo svakodnevnog života, a ne turistička atrakcija, što dodatno doprinosi opuštenoj atmosferi.

Noćni život bez preterane buke

Noćni život je raznovrstan, ali nenametljiv. Umesto velikih i bučnih klubova, akcenat je na barovima, pabovima i manjim klubovima sa elektronskom muzikom, DJ nastupima i koncertima uživo. Posebno su popularni prostori smešteni u prenamenjenim industrijskim objektima, gde se često organizuju tematske večeri i kulturni događaji.

Izlasci obično počinju ranije i završavaju se mirnije nego u velikim evropskim metropolama, što odgovara onima koji traže dobru atmosferu bez preterane gužve.

Zašto je Ajndhoven proglašen najopuštenijim gradom?

Remitly je rangirao gradove na osnovu takozvane „ocene stresa“, analizirajući više faktora: stopu kriminala, troškove života, kvalitet zdravstvene zaštite, nivo zagađenja i prosečno vreme potrebno za putovanje na udaljenosti od 10 kilometara.

Na osnovu kombinacije svih ovih pokazatelja, Ajndhoven je zauzeo prvo mesto kao najmanje stresan grad za život na svetu.

Na listi gradova koji slede odmah iza njega nalaze se:

Utrecht (Holandija), Canbera (Australija), Talin (Estonija), Groningen (Holandija), Trondheim (Norveška), Bergen (Norveška), Porto (Portugal), Brizbejn (Australija) i Roterdam (Holandija).

(Kurir.rs/Index)