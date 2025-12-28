Slušaj vest

Dok većina roditelja dane započinje brigom o deci, četrdesetogodišnja Amerikanka Džina Kasof iz Sent Luisa svoju rutinu gradi oko - lutaka. Iako mnogima deluje neobično, upravo joj je takav način života doneo veliku popularnost i značajnu finansijsku dobit.

Zarada od lutaka na Jutjubu

Za manje od godinu dana, Kasof je na Jutjubu uspela da zaradi više od 200.000 dolara, odnosno preko 170.000 evra, snimajući sadržaj u kojem preuzima ulogu majke hiperrealističnim beba-lutkama poznatim kao Reborn Dolls.

Šta su Reborn Dolls?

Reč je o ručno rađenim lutkama koje se izrađuju od vinila i visokokvalitetnog silikona, a oslikavaju se do najsitnijih detalja kako bi što vernije podsećale na prave bebe. Njihova cena zavisi od umetnika i nivoa izrade i najčešće se kreće od 2.000 do čak 10.000 dolara.

"Skupljam ih od 2020. godine. Prave ih neverovatno talentovani umetnici širom sveta", rekla je Kasof za The Post.

Od hobija do ozbiljnog posla

Iako u privatnom životu ima petoro odrasle dece, Kasof danas u svojoj kolekciji poseduje oko 20 lutaka. Jutjub kanal simboličnog naziva "Lutke nisu prave" pokrenula je u martu 2024. godine, u početku bez ikakvih ambicija osim zabave i povratka igri koju, kako kaže, nikada nije u potpunosti napustila.

Vrlo brzo, situacija se promenila - kanal je monetizovan svega dve nedelje nakon pokretanja, a danas broji više od 30.000 pretplatnika.

"Sada zarađujem više nego ikada u životu. Više nego što smo moj suprug i ja ikada zajedno zarađivali. I sve je to zahvaljujući videima sa lutkama", ističe ona.

Kakav sadržaj gledaoci prate?

Njeni snimci prikazuju svakodnevne situacije: jutarnje rutine, odlazak u Valmart, kupanje lutaka, igranje škole, "bolovanja", kao i obeležavanje praznika - sve sa lutkama u ulozi beba i dece.

Kritike i dvostruki standardi

Uprkos velikoj gledanosti, Kasof se često suočava sa negativnim komentarima. Neki njen način života opisuju kao "jeziv", "tužan" ili "uznemirujuć". Na to odgovara bez zadrške: "Smešno mi je koliko se ljudi uzrujava zbog mog hobija".

Posebno ističe nejednak odnos društva prema muškim i ženskim interesovanjima:

"Kao društvo gledamo odrasle muškarce kako satima igraju video-igre, Dungeons & Dragons ili učestvuju u istorijskim rekonstrukcijama, a mene kritikuju jer se igram lutkama? Ako muškarci mogu zadržati dečije hobije, zašto žene ne bi smele?".

Ko je njena publika?

Najveći deo publike čine devojčice mlađe od 12 godina, ali i žene koje prolaze kroz teške životne situacije - gubitak, neplodnost, pobačaj ili osećaj duboke usamljenosti.

"Devojčice mi pišu da žele da im budem mama, tetka ili neko ko ih voli. Moj sadržaj im pruža utehu", kaže Kasof.

Stručno mišljenje

Psihoterapeutkinja Lezli Koepel iz Njujorka smatra da ovakvo ponašanje ne bi trebalo automatski osuđivati:

"Odrasle žene koje se igraju lutkama nisu inherentno nezdrave. To može biti oblik terapije, nostalgije, kreativne igre ili smanjenja stresa. Sve dok ne narušava svakodnevno funkcionisanje ili odnose, takve aktivnosti treba normalizovati, a ne patologizovati", izjavila je za The Post.

Odgovor na optužbe o rasipanju

Kasof odbacuje tvrdnje da rasipa hranu ili novac. Objašnjava da koristi namirnice kojima je istekao rok trajanja, da hranu koju "sprema" lutkama zapravo sama jede, kao i da pelene i bočice ponovo koristi, puneći ih vodom. Odeću za lutke kupuje novu, ali je nakon toga donira.

"Sve se svodi na kreativnost i zabavu", poručuje.

Uprkos brojnim uvredama i nerazumevanju, Kasof ne planira da odustane od onoga što radi: "Radim zdrav sadržaj za devojčice i žene svih generacija".

