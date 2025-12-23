Slušaj vest

Jakutsk, grad smešten u istočnom Sibiru, važi za jedno od najhladnijih stalno naseljenih mesta na planeti. Zimske temperature ovde redovno padaju i do - 50 stepeni Celzijusa, što ozbiljno utiče na svakodnevni život.

Rečna luka se svake zime zaledi, pa brodovi ostaju "zarobljeni" u ledu sve do prolećnog otopljavanja. Sa oko 300.000 stanovnika, Jakutsk je ujedno i najveći grad u severoistočnom delu Rusije.

Kako žive ljudi u Jakutsku na – 50 stepeni?

Dok se u Srbiji i nekoliko stepeni ispod nule često doživljava kao razlog da se ostane u kući, takvi uslovi deluju gotovo blago u poređenju sa hladnoćom u Jakutsku. Trenutne temperature tamo dostižu i - 45 stepeni, dok je prosečna januarska vrednost oko - 50°C. Najniža ikada zabeležena temperatura u tom području iznosila je - 71 stepen, i to u selu Ojmjakon, koje se često naziva najhladnijim mestom na Zemlji.

U galeriji pogledajte kako izgleda život u Jakutsku:

Upravo u Jakutsku odrasla je Kiun B., koja danas na svom Jutjub kanalu ima više od 1.4 miliona pratilaca. Ona kroz video-snimke prikazuje svakodnevicu u ekstremnim uslovima. Jedan od najgledanijih snimaka nosi naziv "Odgajanje 22 dece u najhladnijem gradu na svetu" i do sada je zabeležio više od 21 milion pregleda.

U tom videu otkriva da dan njenog oca, Aleksandra Pavlova, počinje cepanjem leda kako bi porodica imala vodu za osnovne potrebe.Porodica Pavlov broji 22 dece, od kojih je čak 18 usvojeno. Osmoro dece i dalje živi u porodičnoj kući, dok su ostali odrasli i zasnovali sopstvene porodice. Škole u Jakutsku ne rade kada temperature padnu ispod određene granice.

Dodatne mere opreza

Život na -51°C u Jakutsku Foto: Amos Chapple / Shutterstock Editorial / Profimedia

Januar je najhladniji mesec u godini, pa stanovnici Jakutska tada primenjuju posebne mere zaštite. Vazduh je toliko leden da izložena koža može brzo da utrne, a promrzline su stalna pretnja. Opstanak u ovakvim uslovima moguć je zahvaljujući dobro izolovanim kućama i posebnim sistemima grejanja. Topla, višeslojna odeća nije izbor, već nužnost. Zgrade često imaju dvoja ili čak troja ulazna vrata kako bi se zadržala toplota, a spoljašnja stepeništa prekrivena su tepisima zbog leda i klizavih površina.

U Ojmjakonu, na primer, nema klasične kanalizacije jer bi se cevi zaledile, pa se toaleti uglavnom nalaze van kuća. Niske temperature utiču i na tehniku - mobilni telefoni mogu da se "smrznu", a automobili se noću ne gase ukoliko vlasnici nemaju grejane garaže, jer ujutru često ne bi mogli da ih upale.

Kiun je u jednom snimku opisala i kako ljudi provode slobodno vreme u ovakvoj klimi:

"Ljudi s decom provode vikende u toplini doma, jedino subotom idu u kupovinu. Mlađi ljudi slobodno vreme provode na klizanju, u muzejima, šopingu ili bioskopu."

Najunosniji poslovi

Jakutsk danas ima oko 355.500 stanovnika, a tradicionalno se mnogi bave stočarstvom i ribolovom. U reportaži Rojtersa iz prošle godine, građani su govorili o tome kako se nose sa ekstremnom hladnoćom. Većina ističe da je više i ne doživljavaju kao nešto posebno, jer su na takve uslove navikli od detinjstva.

Život na -51°C u Jakutsku Foto: YouTube/ Kiun B

Grad se nalazi oko 450 kilometara južno od Arktičkog kruga, a tlo je zaleđeno tokom cele godine - čak i leti, kada temperature mogu da pređu 30 stepeni. Ipak, zanimljivo je da su letnji meseci u Jakutsku poznati po velikom broju komaraca, jer se grad nalazi na reci Leni. Prema rečima Kiun, stanovnici su se prilagodili životu u surovoj klimi i, uprkos brojnim izazovima, većina njih ne razmišlja o preseljenju u toplije krajeve.

