Jedan korisnik Reddita doživeo je veliko razočaranje nakon što je otvorio flašu viskija koju je čuvao skoro dve decenije. Umesto luksuznog uživanja, dočekao ga je raspadnuti čep i komadići pluta u piću.

Viski kao poseban poklon

Korisnik koji se na Redditu potpisuje kao u/Prestigious_Owl_549 podelio je priču o tome šta se dogodilo kada je odlučio da otvori davno zaboravljenu flašu "Johnnie Walker Green Label 15 Year Old". Njegov post odmah je privukao pažnju ljubitelja viskija širom sveta.

Otvorio flašu viskija staru 17 godina, izmrvio mu se plutani čep Foto: Printscreen/Reddit

Kako je ispričao za Newsweek, flaša mu je poklonjena još 2008. godine od strane kolege, dok je radio kao menadžer tima inženjera na zahtevnom IT projektu. Nakon godina napornog rada i zajedničkog truda, jedan član tima poklonio mu je ovu flašu u znak zahvalnosti i prijateljstva.

U tom trenutku, bila je to jedna od najvrednijih i najposebnijih flaša koje je imao, pa je odlučio da je sačuva za neku posebnu priliku.

Cena i vrednost flaše

Nova flaša "Green Label"-a danas košta oko 74 dolara, ali njena vrednost, barem u očima vlasnika, vremenom je samo rasla. Međutim, kako su godine prolazile, njegov ukus se menjao. Finansijska situacija mu se poboljšala, a kolekcija viskija širila – od single malt etiketa, irskih viskija, burbona, pa sve do poznatih flaša poput Dalwhinnie 15, Bruichladdich Classic Laddie, Laphroaig, Ardbeg i prestižnog Blue Label-a. Nekada cenjeni Green Label završio je gurnut u zadnji deo barskog ormarića.

Razočaranje nakon 17 godina

Čep mu se raspao u rukama Foto: Printscreen/Reddit

Kada je, u srednjim godinama, odlučio da konačno prestane da odlaže uživanje "za kasnije", izvadio je flašu i pokušao da je otvori. Međutim – čep se potpuno raspao u njegovim rukama. Polovina je ostala zaglavljena u grlu boce, a pokušaji da je izvadi samo su pogoršali situaciju. Na kraju je morao da procedi čitavu flašu kroz cediljku i prespe viski u praznu bocu Glenfiddich-a.

Ipak, iako mu je iskustvo bilo frustrirajuće, priznao je da je sam viski i dalje bio prijatan za piće – ali ne baš vredan gotovo dvodecenijskog čekanja.

Lekcije koje je naučio

Autor posta je istakao da je iz ovog iskustva izvukao važnu pouku: flaše sa plutanim čepom treba povremeno rotirati ili čuvati horizontalno kako bi čep ostao hidriran, ne treba čekati "poseban trenutak" da bi uživali u stvarima koje volimo.

"Vrednost stvari se menja tokom vremena. Ono što nam je nekada bilo dragoceno i teško dostupno, možda i nema toliku snagu kada odrastemo ili steknemo nova iskustva", napisao je.

Saveti drugih ljubitelja viskija

Na Redditu su se brzo javili i drugi korisnici sa savetima i rečima utehe.

"Ne vidim problem, već si ga rešio", "Dovoljno je da s vremena na vreme okreneš bocu naopako i navlažiš čep, to je sasvim dovoljno da ga sačuvaš", "Ovo se često dešava i kod vina. Ako se i raspadne, nije kraj sveta – samo prefiltriraj i uživaj," neki su komentara.

