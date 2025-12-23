Slušaj vest

Dnevni horoskop za 23. decembar. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog utorka.

OVAN

Sastanak iza zatvorenih vrata proteći će u napetoj pregovaračkoj atmosferi, ali ćete ipak na kraju uspešno sklopiti sporazum. Bez razmišljanja ćete se upustiti u strastvenu ljubavnu avanturu na kraćem putovanju. Potrebna vam je umerena aktivnost.

BIK

Akcenat tokom ovog dana je na poslovnoj saradnji. Pregovori neće teći lako, ali ćete na kraju postići uspešan dogovor. Nalazite se u iskušenju da pređete granicu prijateljstva sa osobom koju već dugo poznajete. Bolovi u grlu.

BLIZANCI

Planetarni aspekti u vašem znaku daju vam energiju da radite na više poslova u isti mah. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Kriza poverenja između vas i partnera obeležiće ovaj dan. Partner može da vam priredi ljubomornu scenu. Prehlada.

RAK

Rakovi koji posluju sa inostranstvom mogu naići na problem u komunikaciji. Neophodno je prilagođavanje. Komentar koji je uputio vaš partner doživeli ste kao provokaciju. Moguće su razmirice i nesuglasice između vas. Alergija.

LAV

Lavovi koji imaju sopstveni biznis mogu da očekuju odlične rezultate i proširenje kruga poslovnih saradnika. Slobodni Lavovi imaće brojne prilike za ljubavnu avanturu, pa će na taj način lako izabrati pravu osobu. Pad imuniteta.

DEVICA

Device koje se bave kreativnim oblastima ili nekom umetnošću očekuje period pojačane inspiracije i velikog uspeha. Nije poželjno da u ovom periodu prećutkujete neke stvari partneru. To bi moglo da probudi sumnju. Već sada rezervišite odlazak na dalju destinaciju.

VAGA

Problemi u odnosu s nadređenima mogu da budu u vezi s prevelikim brojem zaduženja. Razmišljate o promeni radnog mesta. Jedan stari problem u okviru vaše porodice i sa ukućanima može vam zadati glavobolju. Posetite stomatologa.

ŠKORPIJA

Ovaj period obeležiće veoma važni poslovni sastanci na kojima ćete sklopiti veoma unosan ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji. Pomešana osećanja između vas i partnera obeležiće naizmenično scene nežnosti i scene ljubomore. Prehlada.

STRELAC

Planetarni aspekti u vašem polju poslovne saradnje i donosi vam priliku da proširite krug svojih poslovnih saradnika. Finansijski dobitak. Slobodne Strelčeve očekuje poznanstvo s veoma zanimljivo osobom u znaku Blizanaca ili Vage. Odlično se osećate.

JARAC

U ovom periodu će ti biti spremniji na rizike, ali će vam seti rizici višestruko isplatiti. Finansijski dobitak. Jarčevi koji su u braku danas će uspešno rešiti jedan dugotrajan partnerski problem. Reumatske tegobe.

VODOLIJA

Atmosferu ovog dana na poslu mogu da obeleže uspešni poslovni pregovori sa saradnicima. To će vam doneti finansijski dobitak. Vodolije koje su u vezi u ovom periodu mogu da prevaziđu stari zajednički problem. Izbegavajte zagušljive prostorije.

RIBE

Ovo je period pojačane intuicije i nadahnuća, pa će vaše ideje naići na odličan odziv potencijalnih poslovnih saradnika. Ribe koje su u vezi imaće daleko bogatiji društveni život, pa ih očekuju brojni zajednički izlasci. Kostobolja.

