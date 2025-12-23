Slušaj vest

U malom hrvatskom selu, na severnim padinama Mosora - u Gornjem Dolcu, Tihomir Lučić je na kamenu, bez struje, stvorio nešto što bi i najpoznatiji evropski adventi teško mogli nadmašiti.

Božićno selo na Mosoru danas je prepoznato kao najbolja porodična turistička destinacija 2023. godine, te dobitnik Povelje Suncokret ruralnog turizma Republike Hrvatske.

Na pitanje kako je sve počelo, Lučić otkriva da ništa nije planirao. Božićno selo se, kako kaže, "doslovno desilo". Naime, cela priča počela je s jednim konjem, a zatim su se životinje počele skupljati jedna za drugom.

"Kad smo već imali konje, zašto ne bismo imali i ovce, pa kravu", priseća se Tihomir.

Životinja je s godinama bilo sve više, a s njima su rasli i troškovi održavanja. U trenutku kada su ga, kako kaže, "stisla leđa" i tri dana nije mogao da ustane iz kreveta, dogodila se prekretnica.

"Od silne boli video sam lampice u glavi i tako se stvorila ideja o Božićnom selu", kaže Lučić za "Dnevno.hr".

Osmi rođendan

Prve godine nisu imali ni struje, a ceo projekat proradio je uz pomoć dva agregata. Ove godine Božićno selo slavi osmi rođendan, a pripreme su počele već sredinom avgusta.

Na kamenitom i strmom terenu Mosora postavljanje miliona lampica nije nimalo lako.

"Kod nas je kamen na kamenu, merdevine nikad ne stoje ravno. Potrebno je dvoje do troje ljudi da ih drži dok se penjete i postavljate lampice", objašnjava Lučić.

Ove godine zasvetlelo 4.5 miliona lampica

Mesečno na tom poslu svakodnevno radi osam osoba, i to punih osam sati dnevno. Ove godine u selu je zasvetlelo više od 4,5 miliona lampica, što bi spojeno u niz iznosilo oko 70 kilometara svetlosne instalacije.

Tihomir Lučić Foto: printscreen/youtube/ Duje Mihanovic

U njemu živi oko 150 do 160 životinja - od domaćih do egzotičnih: konji, jeleni, mufloni, lame, emui, papagaji, labudovi, patke i mnoge druge. Šetnica kroz imanje duga je gotovo 1,7 kilometara, a svaka postaja donosi novi prizor božićne čarolije.

Posetioci iz celog sveta

Iako selo ima tek 11 stalnih stanovnika, svake godine kroz njega prođe od 40 do 60 hiljada posetilaca iz celog sveta, od Libije do Švedske, od Španije do Norveške.

"Mislim da ne postoji mesto na svetu odakle nismo imali barem jednog gosta", kaže Lučić.

Božićno selo ove godine svoja vrata otvorilo je 29. novembra u 17 časova, kada su lampice, kao i svih prethodnih godina, upalili štićenici Centra Juraj Bonači iz Splita.

Subotom i nedeljom posetioce očekuju koncerti i kulturni program, a tokom celog adventa otvorene su gastro kućice s domaćom ponudom.

"Kod nas nema industrijskih kobasica. Sve su proizvodi lokalnih OPG-ova - domaća kobasica, kiseli kupus, pasulj s kobasicom, palačinke, fritule, poljički soparnik… Sve domaće, sve naše", ističe Lučić.

Božić koji nije bajka

Za razliku od mnogih adventskih manifestacija koje pozivaju da se "oseti božićna bajka", u Dolcu Gornjem vlada druga filozofija.

"Naša parola je da Božić nije bajka - Božić se uistinu desio. Božić je ljubav, toplina i porodica. Ljudi to kod nas zaista osete", kaže Lučić.

Posebnu čar daju i likovi koji zabavljaju decu. Deda Mraz u selu je svaki dan, a 6. decembra u selo je došao i Sveti Nikola. Lučić kaže da deci nije ništa čudno kada vide njih dvojicu jednog pored drugog.

Veselo je cele godine

Iako Božićno selo najviše sjaji u decembru, imanje živi tokom cele godine. Nakon praznika pretvara se u izletište koje posećuju škole i vrtići. Deca učestvuju u radionicama, prave hleb, obilaze životinje i takmiče se u seoskoj olimpijadi - potezanju konopa, skakanju u vrećama i preskakanju bala.

Brigu o životinjama tokom cele godine vode Tihomir i supruga Kristina. Za svoju ženu Kristinu kaže da ima veliki talenat za lepotu, pa je izgled Božićnog sela upravo njen rad.

"Kristina je na kamenu uspela da stvori pravo malo čudo", kaže ponosno.

Ceo projekat nastao je vlastitim sredstvima, uz podršku Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Županije i Turističke zajednice grada Omiša.

Iako planova ima mnogo, Lučić kaže da sve rade dan po dan.

"Život je kratak, ko zna šta će biti sutra. Mi planiramo, ali sve prepuštamo Bogu i svakom novom jutru", poručuje.

