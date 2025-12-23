Meksikanac pokidao u "Poteri" i osvojio više od milion dinara: Publika u transu, Tragačica mu aplaudirala!
Takmičenje u ovonedeljnoj epizodi kviza „Potera“ obeležio je podvig koji se retko viđa na malim ekranima. Takmičari su demonstrirali znanje, hrabrost i izuzetnu koncentraciju, a rezultat je bio – milionski dobitak.
Posebno se izdvojio Karlos Franko, takmičar poreklom iz Meksika, koji je bez oklevanja prihvatio izazov i odlučio da brani iznos veći od milion dinara. Taj potez pokazao se kao pun pogodak. U drugoj igri Karlos je nadigrao Tragačicu Milicu Jokanović i uspešno sačuvao čak 1.000.000 dinara.
U završnici mu se pridružila i takmičarka Ana, koja je prethodno obezbedila 120.000 dinara,pa je dvojac u finalnoj „Poteri“ branio ukupno 1.120.000 dinara.
Usledio je spektakl. Ana i Karlos su u timskoj igri ostvarili čak 18 koraka, ostavivši Tragačicu bez realne šanse da ih sustigne. Takva razlika pokazala se kao nepremostiva prepreka, a publika je sa oduševljenjem ispratila njihovu pobedu.
Nakon trijumfa, Karlos je započeo pesmu, dok je Milica sportski reagovala i nagradila ih aplauzom – scena koja je dodatno osvojila gledaoce.
„Sada sam već vaš“: Meksikanac koji je osvojio Srbiju
Karlos Franko nije nepoznato lice ljubiteljima kvizova. Simpatije publike stekao je još ranije u kvizu „Slagalica“, gde je takođe pokazao zavidno znanje. Iako je rođen u Meksiku, već godinama živi u Beogradu i, kako sam kaže – Srbiju doživljava kao svoj dom.
Srpski jezik govori gotovo besprekorno, a posebno impresionira njegovo poznavanje domaće opšte kulture.
– Prvi put sam došao u Srbiju 2012. godine kao turista i odmah mi se dopalo. Posle toga sam odlučio da se vratim. Nakon međunarodnih studija u Meksiku, upisao sam master politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Srbi su veoma slični Meksikancima – otvoreni su, srdačni i druželjubivi. Već imam svoj krug prijatelja i planiram da ostanem ovde. U Meksiko ću odlaziti, ali samo turistički – rekao je ranije za Kurir.
Video: Hit scena iz kviza Potera