Urbani istraživač i avanturista Alen Banković, poznat po svom Jutjub kanalu „Terra Croatia“, nedavno je objavio novi video u kojem vodi gledaoce u napušteni planinski hotel u Švarcvaldu, mesto koje na gotovo jeziv način čuva priče svojih prošlih vlasnika.

– „Kad god pomislim da sam sve video, pojavi se lokacija koja me iznova podseća zašto se bavim urbanim istraživanjem“, kaže Banković.

– „Ovog puta vas vodim u hotel koji krije priču toliko snažnu da je gotovo nemoguće ostati ravnodušan.“

Dolazak i prvi utisci

Do hotela su stigli kroz gustu šumu, a približavajući mu se, bilo je jasno da je to zgrada koja nije posećena decenijama. Drvena konstrukcija, prekrivena bršljanom i delimično urušena, izgledala je kao da bi mogla da se sruši svakog trenutka.

Enterijer je, međutim, bio iznenađenje:

Pogledajte u galeriji šta je našao unutra:

1/14 Vidi galeriju Alen Banković istražuje napušteni planinski hotel u Švarcvaldu, gde su sačuvane lične stvari i priče bivših vlasnika. Foto: printscreen/youtube/ Terra Croatia

– „Kada smo kročili u prizemlje, prvi utisak je bio kao da smo ušli u stan koji su ljudi napustili pre samo nekoliko sati. Stolovi su bili postavljeni, posuđe razbacano, lične stvari uredno složene. Ali sloj prašine debljine nekoliko centimetara govorio je drugačiju priču – niko nije ovde boravio godinama.“

Lovački restoran kao mali muzej

Najveće iznenađenje bio je takozvani „lovački restoran“. Zidovi prekriveni trofejima, antičkim puškama, kožnim nameštajem iz 70-ih i arhivom starih lovačkih časopisa činili su da prostor izgleda kao mali muzej.

Na stolu su bile lične beleške, stare karte terena i predmeti preminulih vlasnika, što je prostoru davalo posebnu emotivnu težinu.

– „Zakoračio sam u spavaću sobu i zastao“, seća se Banković.

Foto: printscreen/youtube/ Terra Croatia

– „Krevet je bio namešten, ormar je bio pun odeće, a lični predmeti su još uvek bili na noćnom stočiću: sat, naočare, uramljena fotografija. Bilo je kao da je neko otišao samo na kratko, ali se nikada nije vratio.“

U jednoj sobi pronašli su i stare računare iz ranih 2000-ih, uredno postavljene i uključene u struju, gotovo kao zamrznuti artefakti prošlog doba.

– „Napušteni hotel u Švarcvaldu nije samo ruševina. To je vremenska kapsula. U svakom kutku se oseća privatna priča, porodična istorija i ogromna doza nostalgije. Iako vlasnika odavno nema, njihov svakodnevni život je sačuvan do poslednjeg detalja“, zaključuje Banković.

Dokumentovanje neispričanih priča

Za Alena Bankovića, ovakva mesta nisu samo izvor adrenalina i avanture, već i prilika da se dokumentuju prostori koje bi inače progutao zaborav.

– „Nadam se da će ova priča dopreti i do ljudi koji cene istoriju i neispričane priče skrivene iza zaključanih vrata.“

