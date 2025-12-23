Slušaj vest

Poslednja nedelja decembra 2025. i početak naredne, 2026. godine, doneće emotivno pozitivniji period i ispuniti nas nežnošću u njenoj najčistijem i najdubljem obliku, najavljuju astrolozi.

Sve zahvaljujući Veneri u Jarcu, gde će se planeta ljubavi zadržati od 24. decembra do 17. januara.

Šta svim znakovima donosi Venera u Jarcu?

Ulazak Venere u znak Jarca 24. decembra donosi prizemljeniju, ozbiljniju i stabilniju energiju u sferi ljubavi, odnosa, novca i ličnih vrednosti.

Emocije se ne rasipaju olako jer se traže sigurnost, pouzdanost i dugoročni planovi. Pred nama je period kada se manje priča o osećanjima, a više pokazuje delima, odgovornošću i istrajnošću. Iako Venera u Jarcu važi za suzdržanu, njen uticaj može da bude izuzetno povoljan za one znakove koji znaju da igraju "na duge staze".

Jarac

Za Jarčeve ovaj tranzit je posebno snažan jer Venera ulazi direktno u njihov znak.

Fokus je na ličnom šarmu, samopouzdanju i privlačnosti, ali i na konkretnim emotivnim i finansijskim prilikama. Jarčevi mogu da započnu stabilne veze, učvrste postojeće odnose ili da donesu zrele odluke koje dugoročno donose zadovoljstvo.

Bik

Kao zemljani znak kojim, takođe, vlada Venera, Bikovi će ovaj tranzit osetiti kao olakšanje i podršku.

Venera u Jarcu donosi im priliku za emotivnu sigurnost, ali i za napredak kroz posao, obrazovanje ili planove vezane za budućnost. Ljubavni odnosi mogu da postanu ozbiljniji, dok finansije imaju potencijal za postepeni, ali stabilan rast.

Devica

Device mogu da očekuju više jasnoće u ljubavi i odnosima, ali i priliku da uživaju bez osećaja krivice.

Ovaj tranzit im donosi više samopouzdanja, kreativnosti i emotivne stabilnosti. Posebno je povoljan period za započinjanje veze koja ima potencijal da traje, ali i za donošenje mudrih odluka vezanih za novac i lične vrednosti.

