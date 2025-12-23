Slušaj vest

Pojavile su se nove fotografije misterioznog hrama na ozloglašenom ostrvu Džefrija Epstajna, poznatom kao „pedofilsko ostrvo“, koje otkrivaju kodirane simbole i korišćene dušeke ostavljene da propadaju.

Najnoviji set dokumenata američkog Ministarstva pravde (DOJ) sadrži i fotografije snimljene unutar neobične građevine koja je prvi put otkrivena zahvaljujući dron-snimcima ostrva Little Saint James 2019. godine.

Ovako izgleda hram Džefrija Epstajna:

1/7 Vidi galeriju Fotografije hrama Džefrija Epstajna Foto: Ministarstvo pravde SAD

Građevina obavijena teorijama zavere

Zgrada u obliku kocke, prekrivena plavo-belim prugama, godinama je predmet spekulacija i teorija zavere. Fotografije iz unutrašnjosti pokazuju da je objekat u lošem stanju – razbacani komadi drveta, izloženi betonski paneli i delovi koji deluju nedovršeno.

Na jednoj od fotografija vide se i dva dušeka, ostavljena da trule umotana u zaštitnu foliju koja je vremenom požutela.

Oslikani plafon i zodijački simboli

Plafon je ručno oslikan i prikazuje razne životinje, sazvežđa iza oblaka, kao i simbole zodijaka. Velika, prazna drvena polica za knjige izgleda očuvano, za razliku od ostalog nameštaja i elemenata u prostoriji koji deluju zapušteno ili nepotpuno.

Teoretičari zavere posebno su se fokusirali na ovu neobičnu građevinu, koja je sagrađena između 2009. i 2013. godine na jugozapadnom delu ostrva Little St. James, nedaleko od obale američke teritorije Sent Tomas. Do sada su sve informacije o zgradi dolazile isključivo iz vazdušnih snimaka, jer je ostrvo pod strogim obezbeđenjem.

Nije poznato kada su fotografije nastale, ali se veruje da je zlatna kupola koja je nekada krasila objekat odneta tokom uragana pre 2017. godine.

Džefri Epstajn Foto: HOGP/House Oversight Committee

Ostrvo pretvoreno u privatni raj

Epstajn je počeo da transformiše ostrvo površine 78 hektara ubrzo nakon kupovine 1998. godine. Posekao je autohtonu vegetaciju, okružio posed visokim palmama i postavio dve ogromne američke zastave na suprotnim krajevima ostrva.

Još potresnije fotografije

Fotografije hrama deluju gotovo bezazleno u poređenju sa drugim slikama koje su se pojavile, a na kojima se navodno vidi Epstajn kako ljubi i grli devojčice u svom privatnom avionu, poznatom kao „Lolita Express“.

Ove fotografije, uokvirene i izložene u njegovoj vili na ostrvu Little St. James, prikazuju Epstajna u intimnim pozama sa mladim osobama za koje se čini da su maloletne.

Na jednoj slici vidi se kako finansijer drži devojčicu u krilu tokom leta, dok ga druga fotografija prikazuje kako sedi pored još jednog putnika, navodno deteta, sa knjigom i časopisom ispred sebe.

Među ostalim jezivim snimcima objavljenim u petak nalaze se i oni na kojima Epstajn grli dete i ljubi riđokosu devojčicu u glavu. Nije poznato da li su osobe sa fotografija žrtve Epstajnove mreže za seksualnu trgovinu ljudima. On je optuživan za zlostavljanje devojčica mlađih od 11 godina, piše Daily Mail.

Bil Klinton Foto: Ministarstvo pravde SAD

Hiljade dokumenata, malo odgovora

Fotografije su deo više od 300.000 fajlova koje je Ministarstvo pravde objavilo u petak. Dokumenta su u velikoj meri redigovana, a nije otkriveno mnogo novih, ključnih informacija.

Hiljade javno dostupnih dokumenata pružaju do sada najdetaljniji uvid u skoro dve decenije državne istrage o Epstajnovom seksualnom zlostavljanju mladih žena i maloletnih devojčica.

Foto: Ministarstvo pravde SAD

Među objavljenim materijalima nalaze se i fotografije bivšeg predsednika Bila Klintona, kao i poznatih ličnosti poput Sira Mika Džegera i Majkla Džeksona.

(Kurir.rs/DailyMail)