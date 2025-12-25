Ovako se pravilno čestita katolički Božić: Obratite pažnju, jedna rečenica menja sve, a ovo su simboli proslave rođenja Isusovog
Danas, 24. decembra, obeležava se Badnje veče po gregorijanskom kalendaru, dok katolički vernici Božić slave sutra, 25. decembra. Ove godine praznik pada u ponedeljak, a porodice širom sveta okupljaju se kako bi proslavile rođenje Isusa Hrista, uz post na Badnje veče i praznične običaje.
Simboli katoličkog Božića
Najpoznatiji simboli praznika kod katolika uključuju:
- Jasle, koje predstavljaju mesto rođenja Isusa Hrista
- Božićna jelka, simbol večnog života i nade
- Venac, koji označava večitost i zajedništvo
Poznate ličnosti širom sveta često šalju čestitke vernicima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru.
Razlika između katoličkog i pravoslavnog Božića
Mnogi se pitaju: da li se čestitke za katolički Božić razlikuju od pravoslavnog? Odgovor je ne – radi se o istom prazniku, ali se koristi dva različita kalendara:
- Julijanski kalendar – pravoslavni Božić
- Gregorijanski kalendar – katolički Božić
Pre Prvog svetskog rata, Srbija je slavila Božić 25. decembra, što potvrđuje da su oba praznika u suštini ista, samo se datum razlikuje zbog kalendara.
Kako pravilno čestitati katolički Božić
Kada čestitate katolički Božić, možete koristiti iste formule kao kod pravoslavnog:
- „Srećan Božić!“
- „Mir Božji!“ – obavezno za toplu, tradicionalnu poruku
Nije neophodno spominjati „Hristos se rodi“, iako možete dodati i ovu frazu ako želite.
Inspiracija za praznične čestitke
Evo nekoliko primera kako da čestitate Badnje veče i katolički Božić:
- „Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš i sačuvaj ono što voliš! Srećan Badnji dan i Božićni praznici!“
- „Neka bude ljubavi i zdravlja u tvom domu večitoga slavlja… Nek se pije vino i rakija, pogača peče, i neka vam je srećno ovo Badnje veče!“
- „Želim vam ispunjen i srećan Božić, proslavite ga u zdravlju i sreći, sa osmehom na licu i pesmom u srcu. Neka miris božićnog drvca unese radost u ove praznične dane!“
- „Da vam kuća bude puna veselja, da vam se ostvari hiljadu želja i da vas blagoslov vodi na svakom koraku. Srećan vam Božić – Hristos se rodi!“
