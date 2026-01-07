Slušaj vest

Na Svetoj Gori, u najznačajnijoj srpskoj svetinji — manastiru Hilandar, Božić se dočekuje uz posebnu duhovnu slavu, molitvu i liturgijsko bogosluženje. Kao i u drugim manastirima Svete Gore, praznik Rođenja Hristovog — 7. januara po julijanskom kalendaru — obeležava se svečano i u molitvenoj tišini kojom prožima svako božićno jutro i večer.

Svečano noćno bdjenje i liturgija

Proslava božićnih praznika u Hilandaru počinje noćnim bdijenjem (večernjom službom) koje se održava na Badnje veče i prelazi u Božićnu liturgiju, obimnu i svečanu službu koja traje do ranih jutarnjih časova. Ova bogosluženja vode monasi u prisustvu hodočasnika i gostiju, kroz molitvu, pevanje troparа i kanona — što stvara snažnu atmosferu duhovnosti i sabranosti.

Praznična simbolika i duhovna atmosfera

Za razliku od sekularnih božićnih običaja — sa svetlucavim lampicama i darovima — Božić na Hilandaru slavi se u duhu svete tradicije i liturgijske svečanosti, uz akcenat na značaj Hristovog dolaska. Monasi hiljadu godina čuvaju monaške tradicije i strog red bogosluženja, čineći ovaj praznik izuzetno intenzivnim duhovnim doživljajem.

U Hilandaru narodni običaji nisu naglašeni, već se fokus stavlja na teološki smisao praznika, molitvu i liturgijsku svečanost. Monasi se trude da prodube razumevanje značenja Hristovog dolaska, što je bitno više od spoljašnje dekoracije ili prazničnih rituala.

Tokom Božića, Hilandar je obasjan svećama i molitvama, a prostorije manastira i trpezarija postaju mesta zajedništva za monaštvo i hodočasnike. Nakon liturgije, sledi praznična trpeza u manastirskoj obednici, gde se deli obrok i oseća bratstvo i zajedništvo.

Značaj proslave za vernike

Za hodočasnike koji posećuju Hilandar tokom božićnih dana, ovaj praznik predstavlja duboko lično i duhovno iskustvo — kombinaciju molitve, liturgije i zajedničkog slavljenja sa monaškom zajednicom. Vernici ističu da atmosfera molitve i praznične liturgije u Hilandaru ima poseban značaj, jer se slavi Rođenje Kristovo u samom srcu pravoslavlja.

Julijanski kalendar

Na Svetoj Gori, Božić se slavi 7. januara po julijanskom kalendaru, što je praksa svih pravoslavnih hrišćana. Razlika u datumu u odnosu na katolički Božić (25. decembar po gregorijanskom kalendaru) nastala je zbog korišćenja julijanskog kalendara, koji zaostaje 13 dana za modernim kalendarom.

