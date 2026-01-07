Slušaj vest

Na Svetoj Gori, u najznačajnijoj srpskoj svetinji — manastiru Hilandar, Božić se dočekuje uz posebnu duhovnu slavu, molitvu i liturgijsko bogosluženje. Kao i u drugim manastirima Svete Gore, praznik Rođenja Hristovog — 7. januara po julijanskom kalendaru — obeležava se svečano i u molitvenoj tišini kojom prožima svako božićno jutro i večer.

Svečano noćno bdjenje i liturgija

Pogledajte u galeriji fotografije manastira Hilandar:

Manastir Hilandar Foto: Profmedia, Gerhard Trumler / brandstaetter images / Profimedia, André Held / akg-images / Profimedia

Proslava božićnih praznika u Hilandaru počinje noćnim bdijenjem (večernjom službom) koje se održava na Badnje veče i prelazi u Božićnu liturgiju, obimnu i svečanu službu koja traje do ranih jutarnjih časova. Ova bogosluženja vode monasi u prisustvu hodočasnika i gostiju, kroz molitvu, pevanje troparа i kanona — što stvara snažnu atmosferu duhovnosti i sabranosti.

Praznična simbolika i duhovna atmosfera

Za razliku od sekularnih božićnih običaja — sa svetlucavim lampicama i darovimaBožić na Hilandaru slavi se u duhu svete tradicije i liturgijske svečanosti, uz akcenat na značaj Hristovog dolaska. Monasi hiljadu godina čuvaju monaške tradicije i strog red bogosluženja, čineći ovaj praznik izuzetno intenzivnim duhovnim doživljajem.

manstir Hilandar
manstir Hilandar Foto: André Held / akg-images / Profimedia

U Hilandaru narodni običaji nisu naglašeni, već se fokus stavlja na teološki smisao praznika, molitvu i liturgijsku svečanost. Monasi se trude da prodube razumevanje značenja Hristovog dolaska, što je bitno više od spoljašnje dekoracije ili prazničnih rituala.

Tokom Božića, Hilandar je obasjan svećama i molitvama, a prostorije manastira i trpezarija postaju mesta zajedništva za monaštvo i hodočasnike. Nakon liturgije, sledi praznična trpeza u manastirskoj obednici, gde se deli obrok i oseća bratstvo i zajedništvo.

Značaj proslave za vernike

manstir Hilandar
Foto: André Held / akg-images / Profimedia

Za hodočasnike koji posećuju Hilandar tokom božićnih dana, ovaj praznik predstavlja duboko lično i duhovno iskustvo — kombinaciju molitve, liturgije i zajedničkog slavljenja sa monaškom zajednicom. Vernici ističu da atmosfera molitve i praznične liturgije u Hilandaru ima poseban značaj, jer se slavi Rođenje Kristovo u samom srcu pravoslavlja.

Julijanski kalendar

manstir Hilandar - slika iz 1918 godine
manstir Hilandar - slika iz 1918 godine Foto: The Archives of the Planet / Alamy / Profimedia

Na Svetoj Gori, Božić se slavi 7. januara po julijanskom kalendaru, što je praksa svih pravoslavnih hrišćana. Razlika u datumu u odnosu na katolički Božić (25. decembar po gregorijanskom kalendaru) nastala je zbog korišćenja julijanskog kalendara, koji zaostaje 13 dana za modernim kalendarom.

Ne propustiteZanimljivostiŠta jedu svetogorski monasi za vreme božićnog posta? Obeduju samo 2 puta dnevno, a ove stvari su obavezne
Hilandar, Sveta Gora, monasi
DruštvoDve generacije Karađorđevića u Hilandaru: Princ Filip i princ Stefan ispisali istoriju na Svetoj Gori
Karadjordjevic.jpg
Pop kulturaJeo s monasima i pričali mu o Kosovskom boju: Otkriveno šta je Mel Gibson radio na Hilandaru i šta ga je najviše opčinilo
Mel Gibson 4.jpg
ZanimljivostiNa Svetoj Gori uvedena nova rigorozna pravila: Za Srbe doneta posebna načela, evo o čemu je reč
shutterstock-200243462.jpg
ŽenaOna je prekršila najstrože pravilo Svete Gore: Prerušila se u monaha i mesec dana živela u manastiru, pa javno otkrila njihove tajne
Maryse_Choisy_+chien_kangouroo_21Avril1931_(cropped).jpg

 Bonus video: Najveličanstvenije služenje Vaskrsa na Svetoj Gori

Teolog sa Hilandara za Kurir opisao najveličanstvenije obeležavanje Vaskrsa na Svetoj Gori! Evo ko je od srpskih zvaničnika ove godine prisustvovao Izvor: Kurir televizija