Lilit je mračna ženska energija u našim natalnim kartama koja budi prkos i ono što inače čuvamo skriveno... Ali šta ovaj novi položaj znači za sve nas?

Lilit je jedna od mističnijih tema astrologije, od koje mnogi zaziru jer im deluje nepoznato, neistraženo i zabranjeno. U astronomiji, 1181 Lilit je asteroid širok 20 kilometara, koji je Zemlji bliži od Meseca, ali je obilazi sporije, a ovim pojmom se označava i jedna tačka u Mesečevoj orbiti.

Kada je reč o astrologiji, u pitanju je simbol naše senke, potisnute strasti, buntovništva, najdubljih nagona kojih nismo ni svesni, primarne ženstvenosti... Lilit, odnosno Crni Mesec, ukazuje na iluzije u ljubavi, idealizaciju partnera i zamke fantazija koje su previše romantične da bi se uklopile u stvarni svet.

Lilit (Crni Mesec) u Strelcu

Proteklog vikenda, Crni Mesec je ušao u znak Strelca, gde će se zadržati devet meseci, odnosno zadržati se do 14. septembra.

Ulaskom Lilit u znak Strelca 20. decembra otvara se period u kojem se preispituju lična uverenja, moralni stavovi, istina i sloboda. Lilit u ovom znaku pojačava potrebu da se govori ono što se zaista misli, ali i rizik da se pretera, ide u krajnosti ili nameće sopstvena istina drugima.

Ovaj tranzit može doneti snažne unutrašnje konflikte, ali i oslobađanje od ograničavajućih ideja. Najintenzivnije će ga osetiti promenljivi znakovi: Blizanci, Device i Ribe.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Blizance, Lilit u Strelcu aktivira osu odnosa i donosi tenzije u komunikaciji s partnerima, bliskim ljudima i saradnicima.

Pozitivno je to što mogu jasno da sagledaju u čemu su pravili kompromise koji im više ne prijaju i konačno postave granice. Negativno je međutim, to što postoji sklonost ka raspravama, naglim prekidima i izgovaranju reči koje je kasnije teško povući.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Kod Devica se ovaj tranzit tiče doma, porodice i dubokih emotivnih temelja. Lilit može izneti na površinu potisnuta nezadovoljstva, porodične obrasce i stare rane koje traže izlečenje i razrešenje.

Iako taj proces može biti neprijatan i emotivno iscrpljujući, pozitivna strana je prilika da se oslobode krivice i tuđih očekivanja koja su dugo nosile na svojim leđima.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe će Lilit u Strelcu najviše osetiti kroz karijeru, status i lične ambicije. Javlja se snažna potreba da se krene sopstvenim putem, čak i ako to znači sukob sa autoritetima ili promenu profesionalnog pravca.

Dok, s jedne strane, ovaj tranzit može doneti hrabrost i jasnoću u vezi sa životnim ciljevima, s druge može izazvati osećaj izgubljenosti ili strah od osude okoline.

