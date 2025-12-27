Slušaj vest

Toma Fila je decenijama bio jedan od najpopularnijih advokata na našim prostorima. Iako ni on ni njegov otac Filota nikada nisu upoznali Josipa Broza Tita, upravo on je dao najbolju reklamu za njihovu kancelariju. Neposredno pred smrt, Tito je Jovanki Broz rekao: "Ako ti ikada budu zatrebale advokatske usluge, idi u kancelariju Fila, oni se nikoga ne plaše". Tako je Jovanka Broz, preko Tome File, 1983. pokušala da izdejstvuje ono što joj je po zakonu pripadalo posle Titove smrti.

Iako su Jovanku Broz pratile brojne kontroverze, pa i glasine da je htela da otruje Tita, advokat Fila tvrdi da tako nešto nema veze sa istinom. "Jovanka je obožavala Tita, svaki put kad bismo pričali o njemu ona je plakala. Nema ni govora da su bili u lošim odnosima, niti da je htela da ga otruje. Takve glasine plasirali su, kako je govorila, nitkovi kojima je Tito bio okružen", otkrio je advokat Toma Fila u podkastu "Životna priča".

Toma Fila Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Iako je ovdašnja javnost donekle upoznata sa načinom na koji su se vlasti posle Brozove smrti odnosile prema njegovoj udovici, počev od isterivanja iz kuće, preko izostanka dobijanja penzije i ličnih dokumenata, advokat Fila navodi još šokantnije detalje.

"Jovanka je ostala i bez četkice za zube"

"Uzeli su joj sve, pa čak i četkicu za zube, valjda da bi je zadržali kao suvenir. To su uradili oni iz desete komisije. Prethodnih devet je pokupilo sve drugo. Bili su toliko nemilosrdni da su joj rašivali porube na haljinama ne bi li otkrili neke skrivene mikrofilmove kojih, naravno, nije bilo", naveo je advokat Fila.

Teorije zavere o skupocenom nakitu koje je Brozova udovica navodno prisvojila posle smrti muža bile su ravne filmovima iz naučne fantastike.

Josip Broz Tito i Jovanka Broz Foto: Tanjug / ČTK / Profimedia

"Sećam se, Jovanka je jednom došla kod nas u stan i na ruci je imala prsten bez kamena. Moja supruga Vesna ju je pitala da joj kamen iz prstena slučajno nije ispao na naš tepih, spremna da ga potraži. Jovanka je odmahnula glavom i rekla da su kamen iz prstena izvukli članovi komisije, a prsten su joj ostavili, jer su procenili da ima minornu vrednost", ispričao je Toma Fila.

Jovanka Broz bila je, po mnogim parametrima, poseban klijent advokata Tome File. Prihvatio je da je zastupa zbog "čarobne rečenice" da se on i njegov otac nikoga ne plaše, ali je ključnu ulogu na relaciji porodica Fila - Jovanka Broz odigrala njegova majka Eli. Sićušna starica je sa Titovom udovicom provela sate i sate u razgovoru dok su uživale u grčkim gurabijama. Kad ga je Jovanka Broz pitala da li će je ikada kao branilac izdati, Toma Fila je izgovorio rečenicu zbog koje se Titova udovica zaledila od straha:

"Samo u jednom slučaju - ako me ucene životom moje majke."

To se, navodi Toma Fila, nikada nije dogodilo.

Jovanka Broz Foto: imago stock&people / imago stock&people / Profimedia

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: