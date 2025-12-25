Slušaj vest

Dnevni horoskop za 25. decembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Otkrivamo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa ovog četvrtka.

OVAN

Ovan Foto:

Oprezno upravljajte finansijama ukoliko sarađujete sa inostranstvom. Ovaj dan može vam doneti previd. Vaš odnos s partnerom može da obeleži rasprava, čak i zbog bezazlenog usputnog komentara s vaše strane. Alergija.

BIK

Bik Foto:

Nepovoljan aspekt ovog dana može da vam donese zastoj u poslovanju. Problemi u poslovnoj komunikaciji. Očekuje vas prijatno veče, kad na zabavi možete upoznati veoma zanimljivu osobu u znaku Device ili Vage. Prehlada, praćena kijavicom, može preći u kašalj.

BLIZANCI

Blizanci Foto:

Nepredvidljive okolnosti u saradnji sa inostranstvom. Postoji mogućnost da vaši pregovori na momenat zastanu. Dopada vam se osoba koju svaki dan srećete na poslu. Odvažite se i načinite prvi korak u zbližavanju. Bolovi u vratu.

RAK

Rak Foto:

Imate osećaj da su vam mogućnosti danas svedene na mali broj opcija. Bićete u situaciji da improvizujete rešenja. Reagovali ste burno na pokušaj partnera da vam nametne svoje mišljenje. Kratkotrajne nesuglasice. Smanjite unos slatkiša.

LAV

Lav Foto:

Danas nisu preporučljive rizične investicije budući da je kod vas povećana sklonost ka pogrešnoj proceni. Planirate zajedničko putovanje s partnerom jer želite da oživite stari žar između i unesete nove elemente u vezu. Tahikardija.

DEVICA

Devica Foto:

Device koje se bave zdravstvom i farmacijom mogu da očekuju uspeh i pohvale. Pred vama je veliki korak i napredak u karijeri. Potrudite se da više vremena posvetite partneru, inače će između vas doći do dubokog otuđenja. Pad imuniteta.

VAGA

Vaga Foto:

Atmosfera pogoršanih međuljudskih odnosa i spletke stvaraju u vama želju da pređete na neko drugo radno mesto. U poslednje vreme osećate da vas partner ne shvata. Neophodno je da otvoreno porazgovarate. Problem s krajnicima.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto:

Škorpije koje rade u uslužnim delatnostima ili prosveti mogu da očekuju napredak u karijeri. Finansijski napredak. Slobodne Škorpije danas mogu da upoznaju jednu veoma privlačnu osobu u znaku Bika ili Lava. Proverite urinarne puteve, kao i bubrege.

STRELAC

Strelac Foto:

Uspeh očekuje one Strelčeve koji se bave trgovinom i uslužnim delatnostima. Finansijski napredak. Strelčevi mogu da naiđu na nesporazume i nesuglasice u odnosu s partnerom. Situacija zahteva kompromisna rešenja. Prijala bi vam rekreacija.

JARAC

Jarac Foto:

Potrudite se da u poslovnoj komunikaciji budete što precizniji tokom izlaganja, jer vam ovaj dan donosi povećanu mogućnost nesporazuma. Posvetite partneru više vremena, jer bi otuđenje moglo imati dugoročne posledice. Bolovi u vratu.

VODOLIJA

Vodolija Foto:

Očekujete važne odgovore i rešenja s poslovnog sastanka, ali će atmosfera do kraja poslovnog dana ostati neizvesna. Vodolije koje tragaju za svojom srodnom dušom danas mogu da je upoznaju u krugu prijatelja. Odlično se osećate.

RIBE

Ribe Foto:

Ribe koje se bave umetnošću ili nekim kreativnim zanimanjem u ovom periodu mogu da očekuju porast popularnosti. Slobodne Ribe mogu da se zaljube u osobu koja nije slobodna. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu. Zubobolja.