Stjuardesa otkrila pravila ponašanja u avionu koja niko nije znao: Evo zbog čega skriva vodu od putnika
Posao kabinskog osoblja, kao i mnogi drugi, zahteva strogo poštovanje pravila kako bi sve funkcionisalo profesionalno i bez neprijatnosti. O tome je govorila 33-godišnja Barbara Basilieri, koja već 14 godina radi kao stjuardesa.
Barbara je otkrila šta je sve kabinskom osoblju zabranjeno dok nose uniformu avio-kompanije i neke zabrane bi mogle mnoge iznenaditi.
Zabranjeno ljubljenje, pušenje i „puhanje balona“
Na spisku stvari koje nisu dozvoljene nalaze se javno iskazivanje nežnosti, kao i pušenje bez obzira da li se radi o klasičnim cigaretama ili modernim vejpovima.
„Zabranjeno je ljubljenje i bilo kakvo javno iskazivanje nežnosti“, potvrdila je Barbara.
„Takođe nam je zabranjeno pušenje, bilo duvana ili vejpova.“
Ne iznenađuje ni činjenica da je konzumacija alkohola u uniformi strogo zabranjena. Iako kabinsko osoblje može piti vodu, čak i kod kafe i čaja postoje određena ograničenja.
„Pijenje kafe na izlazu za ukrcavanje takođe je zabranjeno“, objasnila je.
Iskusna stjuardesa otkrila je i jedan manje poznat trik sa letovima, koji, kako kaže, nije deo formalne obuke:
„Postoji nešto što, iako se obično nudi, radije delimo diskretno. Trudimo se da nas niko ne vidi.
A to je nešto jednostavno poput čaše vode.“
Zašto je voda „zarazna“ među putnicima
Iako zvuči bezazleno, Barbara tvrdi da otvoreno nošenje vode može izazvati lančanu reakciju među putnicima:
„Voda je "zarazna". Ako neko vidi stjuardesu kako prolazi sa čašom u ruci, putnici na drugim sedištima odmah počnu tražiti isto.“
Zbog toga, kaže, kad nose vodu, obično je pokušavaju sakriti:
„Ovo nije stroga politika ili nalog avio-kompanije, nego trik naučen iskustvom.“
Barbara dodaje da je voda na većini letova besplatna i deo osnovne usluge, ali da posluživanje može oduzeti mnogo vremena ako je u istom trenutku zatraži više putnika – posebno na dugim letovima.
Zbog toga savetuje putnicima da jednostavno prošetaju do kuhinje i diskretno zatraže vodu, umesto da koriste dugme za poziv sa sedišta. Podsetila je i da neke niskotarifne kompanije naplaćuju flaširanu vodu, pa je uvek pametno proveriti pravila pre leta.
(Kurir.rs/Index.hr)