Veliki godišnji kineski horoskop za 2026. godinu. Prema kineskoj astrologiji očekuje nas period koji simboliše Crveni vatreni konj a on donosi strast i potrebu za slobodom.

Godine kojima vlada Konj tradicionalno donose mnoštvo događaja, pojačane emocije i snažan unutarnji poriv za promenama. To je razdoblje koje pogoduje novim počecima, hrabrim potezima i izlasku iz zone komfora, posebno za one koji su spremni preuzeti inicijativu.

Godina Crvenog vatrenog Konja povezuje se s brzim preokretima, velikim prilikama i izraženom potrebom za delovanjem. Biće to vreme u kojem stagnacija teško prolazi, dok se hrabrost, iskrenost i autentičnost posebno nagrađuju.

Pacov (1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008.)

Pred Pacovima je godina ubrzanog tempa i čestih promena. Mogu se pojaviti nove poslovne ili privatne prilike, ali i situacije koje donose pojačan stres. Ključ uspeha leži u prilagodljivosti što se brže prilagodite okolnostima, lakše ćete izvući korist. Smirenost, racionalno razmišljanje i odmereni potezi pomoći će vam da izbegnete nepotrebne napetosti i zadržite kontrolu nad situacijama.

Bivo (1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.)

Za Bivole 2026. može biti izazovna i emotivno naporna godina. Mogući su nesporazumi na poslu ili unutar porodice, posebno ako pokušavate zadržati kontrolu nad svime. Strpljenje i dobra organizacija biće vaši najveći saveznici. Nemojte forsirati događaje - sporiji, ali sigurni koraci doneće bolje rezultate.

Tigar (1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.)

Tigrove očekuje vrlo aktivna godina ispunjena prilikama za napredak i lični rast. Energija Konja snažno vas podržava, posebno na području karijere i ambicija. Ipak, važno je držati emocije pod kontrolom kako impulsivne reakcije ne bi pokvarile dobre prilike. Fokus, disciplina i jasno postavljeni ciljevi donose uspeh.

Zec (1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011., 2023.)

Zečevima bi 2026. mogla doneti osećaj nestabilnosti i emotivnog pritiska. Neplanirani događaji mogu vas izbaciti iz ravnoteže, stoga je važno brinuti se o vlastitom mentalnom i fizičkom zdravlju. Okružite se ljudima kojima verujete i izbegavajte sukobe koji vam crpe energiju. Povlačenje i introspekcija ponekad su najbolja strategija.

Zmaj (1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012., 2024.)

Zmajevi ulaze u godinu punu energije, sreće i prilika za osobni i profesionalni rast. Vaša harizma i uticaj dolaze do izražaja, no postoji opasnost od preterane impulsivnosti. Rizici su dopušteni, ali samo ako su dobro promišljeni. Pametno planiranje i jasno usmerenje pomoći će vam da maksimalno iskoristite potencijal godine.

Zmija (1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013.)

Za Zmije će godina biti dinamična, s brzim razvojem događaja u privatnom i poslovnom životu. Moguće su iznenadne promene koje će zahtevati hladnu glavu i strateško razmišljanje. Ne dopustite da vas panika ili pritisak okoline navedu na pogrešne odluke. Smirenost i mudrost bit će vaša najveća snaga.

Konj (1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.)

Ovo je vaša godina i to ćete snažno osetiti. Pred vama je razdoblje ispunjeno energijom, strašću i prilikama za novi uspeh. Bićete u središtu događanja, no važno je pripaziti na impulsivne reakcije i sukobe. Usmerite svoju snagu konstruktivno i ne rasipajte energiju na nepotrebne borbe.

Koza (1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.)

Koze se u 2026. mogu suočiti s emotivnim oscilacijama i osećajem nesigurnosti. Razočaranja su moguća ako očekivanja budu previsoka. Održavanje unutarnje ravnoteže i oslanjanje na intuiciju pomoći će vam da donesete ispravne odluke. Ne žurite, vreme će raditi u vašu korist.

Majmun (1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016.)

Godina Crvenog vatrenog Konja Majmunima donosi brojne prilike za snalažljivost i osobnu inicijativu. Brze promene mogu vam ići u korist ako ostanete fleksibilni. Ipak, izbegavajte brzoplete odluke i dobro procenite svaku situaciju. Fokus na lični razvoj i dugoročne ciljeve doneće najbolje rezultate.

Petao (1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017.)

Petlovi bi se mogli suočiti s problemima u organizaciji i nizom manjih prepreka koje iscrpljuju energiju. Ključ uspeha je dobra priprema i strpljenje. Izbegavajte konflikte i ne raspravljajte se oko sitnica. Pristup i doslednost pomoći će vam da godinu privedete kraju stabilno.

Pas (1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.)

Za Pse je 2026. relativno stabilna godina, ali uz izražena emotivna iskustva. Odnosi s bliskim ljudima bit će u fokusu, stoga se oslonite na podršku porodici i prijatelja. Ostanite verni svojim vrednostima i ne donosite nagle odluke pod uticajem emocija.

Svinja (1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019.)

Svinje u 2026. očekuju promene, nova poznanstva i zanimljive prilike. Godina podstiče otvaranje prema novim iskustvima, ali je važno pažljivo birati ljude i situacije kojima poklanjate poverenje. Održavanje ravnoteže između rizika i sigurnosti omogući će vam stabilan i ispunjen period.