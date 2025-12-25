Slušaj vest

Ako imate mačku, sigurno se unapred brinete kako će se ponašati pored okićene novogodišnje jelke. Odjednom je u prostoru u kom mačka živi neko veliko drvo, ukrasi svetlucaju, još ako su tu i lampice, sigurno ste zabrinuti kako će to sve izgledati tokom praznika.

Evo kako da mačka ne "napada" okićenu jelku, a sve što vam je potrebno za ova dva trika već imate kod kuće, u kuhinji!

Foto: Dmitry Marchenko / Alamy / Alamy / Profimedia

1. Mačke ne vole citruse

Oko jelke, ili čak na nju, možete staviti citrusno voće. Mačke ne vole miris limuna, pomorandže, mandarina, i sve što vam treba da bi im jelke bile odbojne su upravo te mirisne note.

Neki vlasnici mačaka koriste i osušenu koru ovih citrusa kao male ukrase za novogodišnju jelku, a mace ih nikako ne vole i samim time ne "napadaju" drvo.

mandarine Foto: Profimedia

2. Mačke ne vole aluminijumsku foliju

Ako vaša maca želi da grebe ili sruši jelku, krenuće od stabla. Možete ga obložiti aluminijumskom folijom, pošto njena tekstura mačkama nije "omiljena", i neće im biti prijatno da je dodiruju šapicama.

Aluminijumska folija Foto: Profimedia

