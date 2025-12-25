Slušaj vest

Božić po gregorijanskom kalendaru, koji se obeležava 25. decembra, nije praznik u pravoslavnom crkvenom kalendaru, ali se u našem narodu doživljava kao dan posebne tišine, mira i međusobnog uvažavanja. Iako pravoslavci uglavnom Božić slave 7. januara, postoje stvari koje se tog dana mogu uraditi bez ikakvog odstupanja od vere ili tradicije.

Da li je Božić 25. decembra sporan za pravoslavce?

Razlika Božića po gregorijanskom i julijanskom kalendaru odnosi se na datum obeležavanja i način bogosluženja, ali suština praznika je ista - obeležavanje Hristovog rođenja. Zbog toga se 25. decembar može provesti u duhu mira i poštovanja, bez liturgijskog obeležavanja.

Mnogi pravoslavci Božić po gregorijanskom kalendaru doživljavaju kao priliku da uspore svakodnevni tempo. U narodu postoji običaj da se tog dana izbegavaju rasprave, svađe i teški poslovi, jer se veruje da dan treba da prođe u miru i dobrom raspoloženju.

Rođenje Isusa na vizantijskoj fresci Foto: Gilles Mermet / akg-images / Profimedia

Često se kaže da "kako prođe taj dan, takav će biti i ostatak zime", pa se savetuje smirenost i strpljenje.

Molitva i paljenje sveće su dobrodošli uvek

Iako se 25. decembra ne ide na pravoslavnu liturgiju povodom Božića, ništa ne sprečava vernike da zapale sveću i upute ličnu molitvu. Molitva za zdravlje, mir u porodici i slogu nije vezana za datum, već za ličnu veru i nameru.

Jedan od najčešćih i najlepših običaja jeste čestitanje praznika komšijama, prijateljima ili kolegama koji slave Božić po gregorijanskom. Reči "srećan Božić" smatraju se znakom poštovanja i dobre volje, a ne odstupanjem od sopstvene vere.

U sredinama gde hrišćani koji Božić slave prema različitim kalendarima žive zajedno, ovakav gest se smatra delom dobrosusedskih i hrišćanskih vrednosti.

ilustracija Foto: Giorgio Bianchi / Sipa Press / Profimedia

Dobra dela imaju veliki značaj svakog dana

Kao i za sve velike hrišćanske praznike, u narodu se veruje da je treba učiniti neko dobro delo – pomoći starijima, posetiti bolesne, dati prilog ili makar nekome ulepšati dan lepom rečju. Naravno, ovo se odnosi i na svaki drugi dan.

Postoji verovanje da se dobro učinjeno na veliki praznik višestruko vraća.

Šta se ne preporučuje tog dana?

Iako nije crveno slovo u pravoslavnom kalendaru, mnogi vernici iz poštovanja izbegavaju teške fizičke poslove, naročito one koji se rade iz koristi. Takođe, ne preporučuje se mešanje crkvenih obreda i običaja dve tradicije.

Drugim rečima, dan se poštuje, ali se ne obeležava kao Božić po julijanskom kalendaru.

Bez obzira na kalendarske razlike, poruka Božića ostaje univerzalna – mir među ljudima, ljubav, praštanje i zajedništvo. Vernici koji 25. decembar provedu u tom duhu ne krše veru, već potvrđuju osnovne hrišćanske vrednosti.

Bonus video: