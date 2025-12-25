Slušaj vest

Divovska sekvoja koja raste na imanju National Trust-a zvanično je proglašena najvišom živom božićnom jelkom na svetu. Drvo, visoko impresivnih 44.7 metara, nalazi se u Kragsajdu u Nortambrlendu i više je nego dvostruko više od statue Anđeo severa, a zasađeno je još tokom 1860-ih godina. Ovaj jedinstveni poduhvat zabeležio je i tim Ginisove knjige rekorda, piše BBC.

Da bi uopšte bila uzeta u razmatranje za rekord, sekvoja je morala da ima dve vrste ukrasa. Zbog toga je okićena sa više od 1.300 božićnih lampica i dve ogromne ljubičaste mašne, saopštili su iz National Trusta. Portparol je otkrio da je za ukrašavanje bila potrebna radna platforma, a trojici ljudi bila su potrebna dva dana da postave sve lampice.

"Svaka sijalica se pažljivo proverava, a zatim se postavlja i pričvršćuje vertikalno kako se ne bi stvarao preveliki pritisak na drvo", objasnili su.

Zasluženo priznanje

Sudija Ginisovih svetskih rekorda Karl Savil izjavio je: "Bila je privilegija dodeliti ovom drvetu priznanje koje zaslužuje. Imanje je već prošle godine imalo najvišu živu božićnu jelku u Ujedinjenom Kraljevstvu. Stalno smo se pitali da li možemo da napravimo još jedan džinovski korak dalje i obezbedimo Ginisov svetski rekord… i uspeli smo", rekao je Stiv Hauard, službenik Kragsajda i dodao da je tokom proteklih nekoliko nedelja bilo teško čuvati svetski rekord u tajnosti.

"Želeli smo da podelimo našu veliku vest u vreme kada mnogi ljudi postavljaju svoja božićna drvca“, kazao je.

Novi rekord u poređenju sa prethodnim

Reč je o potpuno novom rekordu u kategoriji najviše žive božićne jelke. Rekord za najviše božićno drvce ikada postavljeno i dalje pripada drvetu koje je 1950. godine bilo postavljeno u tržnom centru Nortgejt u Sijetlu, u SAD. To drvo, koje za razliku od sekvoje u Kragsajdu nije bilo ukorenjeno u zemlju, bilo je visoko čak 64.6 metara.

