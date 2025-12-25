Slušaj vest

Milioner Henri Afleht došao je sa jasnom namerom - da lično pokloni novac onima kojima je najpotrebniji. Međutim, njegova doba volja da pomogne, završila se neočekivanim prekidom.

Sve se dogodilo u petak, 19. decembra, u S-marketu u Orivesiju. Prema Aflehtu, za podelu u S-marketu bilo je namenjeno oko 25.000 evra. Pre toga je u gradskoj kući u Orivesiju već podeljeno oko 10.000 evra u gotovini.

I dok su penzioneri i stariji građani prilazili s nevericom, a pojedini i sa suzama u očima, akcija je naglo zaustavljena uz obrazloženje da za takvu vrstu pomoći nema dozvole. Afleht je morao da napusti prodavnicu, ali je ceo slučaj pokrenuo lavinu reakcija - od pitanja o pravilima i birokratiji, do dileme da li je u današnjem sistemu čak i humanost postala problem.

"Neko vreme smo delili novac penzionerima i starijim ljudima, kada je došao jedan zaposleni u prodavnici i rekao da se kod njih ne može deliti novac", rekao je Afleht.

"Zabrana nije bila opravdana"

Prema njegovim rečima, zabrana nije bila ničim opravdana, jer deljenje novca nije izazvalo nikakve smetnje niti je ometalo kretanje kupaca.

"Ljudima smo prilazili veoma pristojno i govorili da ništa ne prodajemo, već da želimo da damo božićnu donaciju", rekao je on.

"Ovo je sramota"

Afleht je naveo da se nakon zabrane napustili prodavnicu i krenuli ka Tampere-u. U S-marketu u Orivesiju novac je podeljen petorici ili šestorici ljudi. Ipak, priznaje da je ljut.

"Ovo je sramota. Znali smo da u Orivesiju ima mnogo starijih ljudi. Voleo bih da je prodavnica izašla u susret", rekao je on.

S-market u Orivesiju nije želeo da komentariše događaj. Direktor lanca S-market, Sami Lajne, rekao je da je situacija iznenadila zaposlene i da nisu prepoznali ljude koji su delili novac. Prema uputstvima marketa, za takvu aktivnost je trebalo tražiti dozvolu.

"U ovoj situaciji mogli smo da postupimo bolje", priznao je Lajne.

Ne namerava da to ponovo radi

Aflehtova humanitarna organizacija Suora Tuki ry već četiri Božića prikuplja i deli novac. Prema podacima sa sajta udruženja, novac se deli onima koji su u najtežem položaju. Ipak, božićna podela novca koja je održana u petak verovatno će biti poslednja.

Prema Aflehtz, Suora Tuki ry mora da obustavi akciju, jer banka više ne dozvoljava podizanje gotovine sa računa udruženja. Banka je navela da se ograničenja uvode prema opštoj proceni, dok zakon o sprečavanju pranja novca zahteva praćenje novčanih tokova i tumači gotovinu kao potencijalni rizik.

"Ovakav pristup nije razuman"

Henri Afleht je dodao da je kasa trenutno prazna, te da je novac koji je podeljen u petak pribavio privremenim pozajmicama od preduzetnika i privatnih lica, koje je udruženje vratilo bankarskim transferom.

"Ovakav pristup nije razuman i izaziva svakakve sumnje. Ako ne pronađemo banku u kojoj udruženje može da otvori račun i sa koje može da podiže gotovinu, onda je ovaj posao završen", zaključio je Afleht.

(Kurir.rs/Blic)

