Ovi znaci horoskopa početkom januara će imati sudbinski srećne dane - ako budu brzo reagovali i iskoristili šansu koju im daju zvezde, život će im se promeniti iz korena!

Ova 4 znaka zodijaka već u prvoj nedelji januara 2026. imaju najsrećnije dane!

BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan po horoskopu za Bika biće nedelja, 4. januar. Od tog datuma, pa do subote, 17. januara, biće moćan period u vašoj kući sreće. Najsrećniji dan po horoskopu za vas je samo početak perioda koji će vam pokazati da ne treba da ostanete tu gde jeste, već da širite svoje vidike. Odlična je prilika za promenu posla i napredovanje! Pročitajte i godišnji horoskop za Bika za 2026!

RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najsrećniji dan u januaru za Rakove, po horoskopu, biće petak, 2. januar. Nova energija otkriva Rakovima osećaj svrhe i sopstvene vrednosti. Shvatićete šta je za vas zaista autentično, i u Novu godinu ulazite manifestujući samo pozitivne promene. Pročitajte i godišnji horoskop za Raka!

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Već prvi dan Nove godine, 1. januar, za Škorpije će po horoskopu biti najsrećniji dan! Od četvrtka, 1. januara 2026, Merkur ulazi u Jarca, i daje vam neverovatnu moć komunikacije. Do vas odjednom dolaze nove reči, misli i ideje, i vaš način razmišljanja se odjednom rascvetava. Bićete samosvesni više nego ikada, na najbolji mogući način. Imate odlične prilike za nova poznanstva, prijateljstva pa i ljubavi. Pročitajte i godišnji horoskop za Škorpiju za 2026. godinu!

JARAC

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Poslednji znak horoskopa na spisku srećnika u prvoj nedelji 2026. godine! Jarčevi, vaš najsrećniji dan biće nedelja, 4. januar. U Novu godinu ulazite sa neverovatnom količinom energije, a vaša motivacija i samopouzdanje rastu. Biće vam odličan period za započinjanje novih projekata, ideja i odnosa. Iskoristite ovaj zvezdani zalet! Pročitajte i godišnji horoskop za Jarca za 2026!

