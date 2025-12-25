Slušaj vest

Obožavaoci filmskog serijala "Pirati s Kariba" tek sada povezuju detalje koji ukazuju na to da kapetan Džek Sperou ima mnogo mračniju i emotivniju prošlost nego što je to ikada otvoreno prikazano u filmovima. Njegova pozadina nikada nije direktno objašnjena, ali brojni nagoveštaji daju sasvim novu dimenziju ovom liku.

Od kultnog filma do zaboravljenih tragova

Prvi film, "Prokletstvo Crnog bisera", pojavio se 2003. godine i vrlo brzo stekao kultni status. Usledilo je još pet nastavaka sa Džonijem Depom, Orlandom Blumom i Kirom Najtli u glavnim ulogama. Iako je od poslednjeg filma "Mrtav čovek ne priča priče" prošlo više od osam godina, tek sada gledaoci dublje analiziraju skrivene elemente priče. Upravo ti detalji objašnjavaju zašto je Džek Sperou u svetu filma često označavan kao "loš pirat", pa čak i "najgori od svih".

Kako je nastao nadimak "najgori pirat"?

Portal "Corner of Film" ukazuje na izbačenu scenu koja nikada nije ušla u završnu verziju filma, ali značajno menja pogled na glavnog junaka. U samim filmovima, Speroua neprestano nazivaju "najgorim piratom", iako se ističe kao izuzetno sposoban moreplovac, vešt u navigaciji i upravljanju brodom. Već pri prvom susretu, komandor Norington ga opisuje kao "najgoreg pirata kog je ikada video". Ipak, taj opis možda nema značenje kakvo se na prvi pogled čini.

Razgovor sa Katlerom Beketom koji sve menja

Prava istina izlazi na videlo u razgovoru između Džeka Speroua i Katlera Beketa. Pre nego što je postao pirat, Sperou je radio kao privatnik za Istočnoindijsku trgovačku kompaniju i bio zadužen za brod Wicked Wench, koji je prevozio navodni "teret".

Kada je shvatio da se u potpalublju nalazi 100 robova, doneo je odluku koja mu je zauvek promenila život - oslobodio je zarobljene ljude i pobegao sa brodom. U izbačenoj sceni Beketu jasno poručuje: "Ljudi nisu teret, prijatelju." Ovaj čin ozbiljno je narušio Beketov položaj i karijeru.

Spaljeni brod i rađanje Crnog bisera

Beket se odlučuje na osvetu i naređuje da se Sperouov brod zapali i potopi. Kasnije u filmu navodi: "Poslednji put kada sam video taj brod, bio je u plamenu - crna olupina koja tone u dubine."

U pokušaju da spasi ono što mu je najvažnije, Sperou sklapa dogovor sa Dejvijem Džonsom, gotovo besmrtnim vladarom mora. Brod je vraćen, ali po strašnoj ceni - 100 duša. Pošto je brod izgoreo i pocrneo, dobio je novo ime: Crni biser. Od tog trenutka, piratstvo je postalo jedini način da Džek preživi.

Zašto zapravo nije bio "dobar" pirat?

Iz ove perspektive, fanovi smatraju da je Džek Sperou "loš pirat" ne zato što mu nedostaje veština ili hrabrost, već zato što nije bio dovoljno nemilosrdan. Nije se uklapao u očekivanja piratskog sveta zasnovanog na pohlepi, nasilju i ličnoj koristi. Umesto toga, pokazao je saosećanje i moral koji nisu imali mesto među klasičnim piratima.

Da li dolazi šesti nastavak?

Ovakva nova tumačenja stižu u trenutku kada se sve češće govori o mogućem šestom filmu iz serijala "Pirati sa Kariba". Producent je prošlog leta nagovestio povratak franšize, uz nadu da bi se deo originalne ekipe ponovo okupio, uključujući Kiru Najtli i Orlanda Bluma.

