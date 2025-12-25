Slušaj vest

Otac Predrag Popović poručuje da sama molitva za novac nije greh, ali da je presudno sa kakvim motivom se čovek obraća Bogu. Danas je praznik posvećen Svetom Spiridonu "Čudotvorcu", hrišćanskom svetitelju iz 3. veka za koga se vezuje veliki broj legendi i narodnih običaja.

"Nije greh da čovek moli Boga za pare, to da znate. Možete da se molite Bogu za pare", rekao je on i dodao da se i sam u životu molio Svetom Spiridonu, te da mu je ta molitva, kako kaže, mnogo pomogla.

Prema njegovim rečima, Sveti Spiridon je poznat kao svetac koji pomaže i u materijalnim potrebama, ali samo onda kada su te potrebe opravdane i iskrene.

Otac Predrag ističe da nije svaka molitva za novac ispravna, naročito ako iza nje stoje pohlepa, lakomost ili želja za nezasluženim bogatstvom.

"Ne ide to da odemo u kladionicu, pa se molimo za pare", upozorava on.

Kako objašnjava, molitva ima smisla kada su finansije potrebne za osnovne i normalne životne stvari - da se prehrani porodica, da se obezbedi dom, da se poštenim radom stekne sigurnost i stabilnost.

"Ako su vam potrebne finansije za nešto što je normalno, što je u redu - slobodno se molite Gospodu za to", poručuje otac Predrag.

U svom obraćanju, otac Predrag se osvrnuo i na duhovni smisao molitve, naglašavajući da ona pomaže čoveku da prepozna Božju pomoć u svom životu.

Ako se molite i dobijete ono za šta ste se molili, znaćete da vam je to Bog dao", objašnjava on.

S druge strane, ako čovek nešto dobije, a da se za to nije molio, može lako pomisliti da je sve postigao sopstvenim zaslugama. Upravo tada, upozorava otac Predrag, dolazi do duhovne opasnosti.

"Mislite da ste to vi zaslužili? E onda će vam to biti uzeto. Tada ćete znati da vam je ono uzeto", zaključio je on.

Osim za zdravlje, vernici se mole i za rešavanje drugih nedaća i problema, a često se vernici pravoslavne veroispovesti pomole Svetom Spiridonu za novac i to ovim rečima:

"O blaženi Sveti Spiridone! Molite se za milost Boga čovečanstva, neka nas ne osudi po našim bezakonjima, ali neka učini s nama svojom milošću. Zamolite nas, sluge Božije (imena), od Hrista i Boga naš miran, spokojan život, zdravlje duha i tela. Izbavi nas od svih nevolja duše i tela, od svake klonulosti i đavolskih kleveta"

