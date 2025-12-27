Od priče o dvorcu Dunđerskih zastaje dah: Vlasnik ga izgubio na kartama, a onda morao da uperi pištolj u svoju ženu da bi ga povratio
Dvorac porodice Dunđerski - Sokolac u Novom Bečeju možda je manje poznat od Fantasta, ali i oko njega se ispredaju legende dostojne filmova.
Dvorac je izgradio Lazar Dunđerski u poslednjim decenijama 19. veka i poklonio ga u miraz svojoj ćerki Emiliji Ivanović, kao i čitavo imanje koje se zvalo „Veliki salaš“ koje je obuhvatalo 3997. jutara.
Dvorac i život na kocki
Legenda koju je preneo Novibecej.rs kaže da ga je Lazar Dunđerski jednom izgubio na kartama – i dvorac i imanje oko njega.
Protivnik mu je onda ponudio da povrati celo imanje jednim pucnjem iz pištolja – međutim, morao je da pogodi jabuku na glavi svoje supruge.
Pored svog rizika da izgubi i ženu i imanje Lazar je prihvatio ponudu. Nanišanio je, zadržao dah i opalio. Možda mu nije bio dan za kartanje, ali u ovom slučaju nije mu zadrhtala ruka i pogodio je jabuku na glavi svoje supruge i povratio i imanje i dvorac.
Kuglana stara 100 godina u podrumu
Dvorac je tipa poljskih dvoraca toga perioda, sa simetričnim rasporedom prostorija i ulaznim holom kao glavnom komunikacijonom prostorijom. Arhitekta je sproveo do detalja ideju i osnovne odlike klasicističkog stila.
U kompleksu imanja Sokolac ima nekoliko pomoćnih objekata i mala prizemna klasicistička prizemna zgrada, zidana kao stan za domara. Ekonomski objekti, štale i niz manjih zgrada, naknadno su podignuti za različite namene života i rada na imanju, a zanimljivo je da je u podrumu 100 godina stara kuglana, pravi raritet na ovim prostorima.
Danas je dvorac sa parkom u dosta lošem stanju, ali navodno se u njemu nalazi dosta originalnih stvari, stilskog nameštaja i slika ćerle Lazara Dunđerskog - Lenke. Dvorac je proglašen za spomenik kulture 2001. godine.
(Kurir.rs/ Nova)
Bonus video: Istoričarka o propadanju znamenitih dvoraca