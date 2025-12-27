Slušaj vest

Dvorac porodice Dunđerski - Sokolac u Novom Bečeju možda je manje poznat od Fantasta, ali i oko njega se ispredaju legende dostojne filmova.

Dvorac je izgradio Lazar Dunđerski u poslednjim decenijama 19. veka i poklonio ga u miraz svojoj ćerki Emiliji Ivanović, kao i čitavo imanje koje se zvalo „Veliki salaš“ koje je obuhvatalo 3997. jutara.

Lazar Dunđerski, slika Stevana Todorovića Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Dvorac i život na kocki

Legenda koju je preneo Novibecej.rs kaže da ga je Lazar Dunđerski jednom izgubio na kartama – i dvorac i imanje oko njega.

Protivnik mu je onda ponudio da povrati celo imanje jednim pucnjem iz pištolja – međutim, morao je da pogodi jabuku na glavi svoje supruge.

Pored svog rizika da izgubi i ženu i imanje Lazar je prihvatio ponudu. Nanišanio je, zadržao dah i opalio. Možda mu nije bio dan za kartanje, ali u ovom slučaju nije mu zadrhtala ruka i pogodio je jabuku na glavi svoje supruge i povratio i imanje i dvorac.

1/5 Vidi galeriju Dvorac Sokolac Foto: Printscreen/Youtube/Konstantin -STUDIO 46

Kuglana stara 100 godina u podrumu

Dvorac je tipa poljskih dvoraca toga perioda, sa simetričnim rasporedom prostorija i ulaznim holom kao glavnom komunikacijonom prostorijom. Arhitekta je sproveo do detalja ideju i osnovne odlike klasicističkog stila.

U kompleksu imanja Sokolac ima nekoliko pomoćnih objekata i mala prizemna klasicistička prizemna zgrada, zidana kao stan za domara. Ekonomski objekti, štale i niz manjih zgrada, naknadno su podignuti za različite namene života i rada na imanju, a zanimljivo je da je u podrumu 100 godina stara kuglana, pravi raritet na ovim prostorima.

1/6 Vidi galeriju Dvorac "Sokolac" koji je izgradila porodica Dunđerski sa pomoćnim zgradam i okolnim imanjem prodat na licitaciji po ceni od 324.000 evra Foto: Printscreen/Facebook/Milan Jašin

Danas je dvorac sa parkom u dosta lošem stanju, ali navodno se u njemu nalazi dosta originalnih stvari, stilskog nameštaja i slika ćerle Lazara Dunđerskog - Lenke. Dvorac je proglašen za spomenik kulture 2001. godine.

(Kurir.rs/ Nova)

Bonus video: Istoričarka o propadanju znamenitih dvoraca