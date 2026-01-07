U ovim državama Božić je zabranjen: Nema praznične čarolije, možete završiti u zatvoru
Božić je najradosniji hrićanski praznik. Slavi se 25. decembar (po Gregorijanskom kalendaru) ili u našem slučaju 7. januara (po Julijanskom kalendaru). Ipak, u nekom zemljama Božić nije zvanično priznat zbog kulture ili religije.
Severna Koreja
U Severnoj Koreji nema mesta za verske praznike poput Božića. Totalitarna ideologija države ne toleriše religiju, smatrajući je konkurencijom državnoj moći i kultu ličnosti oko dinastije Kim.
Bilo kakvo javno proslavljanje Božića može dovesti do zatvora ili drugih sankcija. Umesto verskih praznika, državni kalendar je ispunjen datumima koji slave režim i istoriju zemlje, pri čemu je najvažniji zimski događaj rođendan Kima Džong-ila.
Saudijska Arabija
Kao rodno mesto islama, Saudijska Arabija ne priznaje Božić jer je u suprotnosti sa islamskom doktrinom. Godinama su javna dekoracija, jelke i vidljive proslave bile strogo zabranjene, dok su privatne proslave bile ograničene na zatvorene prostore.
U poslednjih nekoliko godina, zbog otvaranja turizmu, u nekim luksuznim hotelima i tržnim centrima mogu se videti skromne „sezonske“ dekoracije – ali bez verskih simbola.
Brunej
Brunej sprovodi strogu verziju šerijatskog zakona, koji reguliše javne prostore. Iako ne-Muslimani mogu privatno slaviti Božić, sve što bi moglo biti shvaćeno kao „promovisanje druge religije“ među muslimanima je zabranjeno.
Čak i jelka, svetla ili kapa Deda Mraza mogu dovesti do novčane kazne. Vlasti su upozorile građane da ne šalju javne božićne čestitke.
Somalija
U Somaliji, zemlji sa većinskim muslimanskim stanovništvom i složenom bezbednosnom situacijom, Božić je potpuno zabranjen. Razlozi su verski i bezbednosni – vlasti smatraju da javno slavlje može izazvati napetosti ili reakcije ekstremista.
Država zabranjuje javne dekoracije, okupljanja, pa čak i frazu „Srećan Božić“, fokusirajući se na islamske praznike.
Tadžikistan
U Tadžikistanu Božić nije zvanično zabranjen, ali vlasti konzistentno obeshrabruju proslave. Deo je šire politike ograničavanja stranog kulturnog i verskog uticaja, uz cilj jačanja nacionalnog identiteta.
Škole i firme se savetuje da ne postavljaju dekoracije ili organizuju proslave, a prodaja božićnih jelki i ukrasa je zabranjena.
Božić kroz evropsku istoriju
Evropa je poznata po raznovrsnim božićnim tradicijama, od Kavkaza do Atlantske obale, a praznovanje se i danas razlikuje od zemlje do zemlje.
Zabrane u istoriji
Škotska (1640): Parlament je zabranio „Yule praznike“ (od 21. decembra do 1. januara) u borbi protiv katolicizma. Božić je postao zvanični praznik tek 1958.
Engleska (1647): Za vreme Puritanskog režima Olivera Kromvela zabranjen je Božić i Uskrs kako bi se eliminisale katoličke prakse. Zabrana je ukinuta 1660.
Francuska (1793):Tokom revolucije zabranjeni su svi verski praznici da bi se „dekrstijanizovala“ država. Crkve su morale biti zatvorene 24. i 25. decembra, ali građani su slavili u privatnom. Napoleon je ukinuo ove restrikcije 1801. potpisivanjem Konkordata sa Vatikanom.
Sovjetski Savez (1929): Atheistička ideologija zabranila je sve verske praznike.
