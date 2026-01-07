da li ste znali

Božić je najradosniji hrićanski praznik. Slavi se 25. decembar (po Gregorijanskom kalendaru) ili u našem slučaju 7. januara (po Julijanskom kalendaru). Ipak, u nekom zemljama Božić nije zvanično priznat zbog kulture ili religije.

Severna Koreja

U Severnoj Koreji nema mesta za verske praznike poput Božića. Totalitarna ideologija države ne toleriše religiju, smatrajući je konkurencijom državnoj moći i kultu ličnosti oko dinastije Kim.

Foto: screenshot YT/AssociatedPress

Bilo kakvo javno proslavljanje Božića može dovesti do zatvora ili drugih sankcija. Umesto verskih praznika, državni kalendar je ispunjen datumima koji slave režim i istoriju zemlje, pri čemu je najvažniji zimski događaj rođendan Kima Džong-ila.

Saudijska Arabija

Kao rodno mesto islama, Saudijska Arabija ne priznaje Božić jer je u suprotnosti sa islamskom doktrinom. Godinama su javna dekoracija, jelke i vidljive proslave bile strogo zabranjene, dok su privatne proslave bile ograničene na zatvorene prostore.

Foto: AP Rafiq Maqbool

U poslednjih nekoliko godina, zbog otvaranja turizmu, u nekim luksuznim hotelima i tržnim centrima mogu se videti skromne „sezonske“ dekoracije – ali bez verskih simbola.

Brunej

Brunej sprovodi strogu verziju šerijatskog zakona, koji reguliše javne prostore. Iako ne-Muslimani mogu privatno slaviti Božić, sve što bi moglo biti shvaćeno kao „promovisanje druge religije“ među muslimanima je zabranjeno.

U Bruneju se Božić ne slavi od 2015. Foto: Profimedia

Čak i jelka, svetla ili kapa Deda Mraza mogu dovesti do novčane kazne. Vlasti su upozorile građane da ne šalju javne božićne čestitke.

Somalija

U Somaliji, zemlji sa većinskim muslimanskim stanovništvom i složenom bezbednosnom situacijom, Božić je potpuno zabranjen. Razlozi su verski i bezbednosni – vlasti smatraju da javno slavlje može izazvati napetosti ili reakcije ekstremista.

Foto: Profimedia / Tina SMOLE/ AFP

Država zabranjuje javne dekoracije, okupljanja, pa čak i frazu „Srećan Božić“, fokusirajući se na islamske praznike.

Tadžikistan

U Tadžikistanu Božić nije zvanično zabranjen, ali vlasti konzistentno obeshrabruju proslave. Deo je šire politike ograničavanja stranog kulturnog i verskog uticaja, uz cilj jačanja nacionalnog identiteta.

Foto: Shutterostock

Škole i firme se savetuje da ne postavljaju dekoracije ili organizuju proslave, a prodaja božićnih jelki i ukrasa je zabranjena.

Božić kroz evropsku istoriju

Evropa je poznata po raznovrsnim božićnim tradicijama, od Kavkaza do Atlantske obale, a praznovanje se i danas razlikuje od zemlje do zemlje.

Zabrane u istoriji

ilustracija Foto: Anna Galkovskaya / Panthermedia / Profimedia

Škotska (1640): Parlament je zabranio „Yule praznike“ (od 21. decembra do 1. januara) u borbi protiv katolicizma. Božić je postao zvanični praznik tek 1958.

Engleska (1647): Za vreme Puritanskog režima Olivera Kromvela zabranjen je Božić i Uskrs kako bi se eliminisale katoličke prakse. Zabrana je ukinuta 1660.

Francuska (1793):Tokom revolucije zabranjeni su svi verski praznici da bi se „dekrstijanizovala“ država. Crkve su morale biti zatvorene 24. i 25. decembra, ali građani su slavili u privatnom. Napoleon je ukinuo ove restrikcije 1801. potpisivanjem Konkordata sa Vatikanom.

Sovjetski Savez (1929): Atheistička ideologija zabranila je sve verske praznike.

