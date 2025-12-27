Slušaj vest

Dnevni horoskop za 27. decembar donosi detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim horoskopskim znacima ove subote.

OVAN

Povoljan aspekt donosi vam uspeh u saradnji sa inostranstvom, kao i svima onima koji polažu neke ispite. Ovaj dan obeležiće tajni ljubavni sastanak sa osobom koja vam se odavno dopada. Variranje pritiska.

BIK

Budite oprezni u komunikaciji na poslu, jer vam ovaj dan može doneti mogućnost da budete pogrešno shvaćeni. Danas svoju srodnu dušu možete upoznati na nekoj zabavi kod prijatelja. Ljubav na prvi pogled. Glavobolja.

BLIZANCI

Nepredvidljivi preokreti u okviru poslovne saradnje s nekom stranom kompanijom. Odluke donosite na timskom nivou. Obnavljanje veze sa osobom iz prošlosti može vam doneti i neke stare dileme u vezi s njom. Povišena temperatura.

RAK

Početak nove poslovne saradnje ispuniće vas elanom i dodatnim optimizmom. Uspeh u uslužnim delatnostima. Slobodni Rakovi nalaze se na početku ljubavne veze koja se može pretvoriti u nešto mnogo ozbiljnije nego što očekuju. Sklonost alergijama.

LAV

Pojačana intuicija doneće vam dobar osećaj za pravac poslovanja. Pravi poslovni potez doneće vam finansijski uspeh. Slučajni susret s bivšom ljubavi može oživeti vas stari žar. Moguće je obnavljanje ljubavne veze. Tahikardija.

DEVICA

Danas do vas mogu dopreti neprijatne vesti o spletkama koje o vama širi osoba na koju niste ni posumnjali. Susret s bivšom ljubavi probudio vam je stara osećanja. Moguće je obnavljanje veze između vas. Prehlada.

VAGA

Negativan komentar kolege danas bi mogao da vas izbaci iz takta. Potrudite se da zadržite diplomatski stav. Slobodne Vage očekuje iskušenje da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Probavne smetnje.

ŠKORPIJA

Obratite pažnju na poslovnu komunikaciju, jer vam ovaj dan može doneti situaciju u kojoj ćete biti pogrešno shvaćeni. Slobodne Škorpije danas mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekoj zabavi ili društvenom okupljanju. Pad imuniteta.

STRELAC

Ovaj period može vam doneti značajne poslovne pregovore sa stranom kompanijom. Očekuje vas putovanje. Vaše prijateljstvo sa osobom koju poznajete odranije polako prerasta u ljubav. Početak ozbiljne veze. Problemi sa sluhom, obratite se otorinolaringologu.

JARAC

Razgovor s nadređenima danas će proteći u znaku vaše afirmacije. Dobićete pohvale i priznanja za postignute rezultate. Jarčevi koji su u braku danas mogu da reše jedno dugoročno sporno pitanje s partnerom. Poteškoće s glasnim žicama.

VODOLIJA

Ovaj period doneće vam odličan osećaj za pravac poslovanja, a to će vam se odlično odraziti na finansije na dugoročnom nivou. Vaš partner počinje da sumnja u vašu iskrenost jer ste neke stvari prećutali. Moguća je kriza poverenja. Anksioznost.

RIBE

Ukoliko planirate da započnete privatni biznis ili saradnju s nekim prijateljima, ovaj period predstavlja dobar trenutak za to. Partner je u poslednje vreme pomalo čudan i ponaša se nedosledno. Nalazite se u dilemi. Ukočenost vratnog dela kičme.

