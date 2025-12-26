Slušaj vest

Keti Krebs i njen suprug Majkl iz Teksasa godinama nisu uspevali da pronađu mesto koje bi mogli da nazovu svojim domom. Čak sedam godina proveli su u iznajmljenim stanovima, a tek tokom pandemije koronavirusa shvatili su da im se prioriteti menjaju. Sa dve male ćerke, Karolinom (7) i Harper (3), postalo im je jasno da im je potrebna stabilnost i dugoročno rešenje.

Neočekivana prilika na porodičnom imanju

Rešenje se pojavilo tamo gde ga nisu tražili. Majkl je nasledio oko 70 hektara zemlje u mestu Fejetvil u Teksasu, nekadašnje imanje njegovih bake i deke. Na tom zemljištu nalazila se i mala, zapuštena šupa od svega 25 kvadratnih metara, sagrađena osamdesetih godina i korišćena isključivo kao skladište. Na prvi pogled bezvredan objekat, ali za Keti i Majkla – šansa da konačno započnu novo poglavlje.

Od beznadežnog slučaja do sna o maloj kući

Iako je stanje šupe bilo daleko od idealnog, par je u njoj video potencijal.

"Pomislili smo da je šupa savršena osnova za malu kuću u kojoj bismo mogli da živimo dok štedimo za kuću u kojoj ćemo, potom, provesti ceo život", ispričala je Keti.

Prvobitna ideja bila je da u obnovljenoj šupi žive privremeno, dok ne renoviraju staru porodičnu kuću na imanju. Međutim, realnost ih je brzo suočila sa izazovima.

Težak početak i jasna vizija

Objekat je bio u lošem stanju: zidovi su se ljuštili, nije bilo vode, elektroinstalacije su bile dotrajale, a konstrukcija je zahtevala ozbiljne zahvate. Ipak, Keti nije gubila entuzijazam.

"Oduvek sam bila zaljubljena u male kuće. Gledala sam emisije o njima godinama. Kada me je Majkl doveo da vidim šupu bake i deke, imala sam osećaj da mi se ostvaruje san", rekla je.

Renoviranje uz minimalan budžet

Sa ograničenim sredstvima, supružnici su odlučili da većinu radova obave sami. Prvi korak bilo je raščišćavanje i uklanjanje starih zidova i plafona od šperploče. Iznenađujuće, izolacija je bila u dobrom stanju i zadržana je, kao i originalni pod. Iako su u početku postojala samo tri mala aluminijumska prozora, dodali su još dva kako bi prostor dobio više svetlosti i vazduha. Stari prozori su zamenjeni, a plafoni u delu predviđenom za dnevni boravak i kuhinju prilagođeni su udobnijem životu.

Pametna rešenja i reciklaža materijala

Velike uštede postigli su zahvaljujući snalažljivosti. Krov je prefarban posebnom pocinkovanom bojom otpornom na rđu, dok su spoljašnji zidovi temeljno obnovljeni. Materijali pronađeni na imanju dobili su novu funkciju – grede iz stare štale postale su plafonske obloge, a stara štalska vrata pretvorena su u ulaz u kuću.

"Bila su u savršenom stanju. Samo sam ih izbrusila i dodala prozor. Nisam ih čak ni farbala - znala sam da će savršeno odgovarati", objasnila je Keti.

Ulaz u objekat je pomeren – stari zadnji ulaz zatvoren je, a novi napravljen sa prednje strane, kako bi prostor bio funkcionalniji.

Učenje uz Jutjub i porodičnu pomoć

Iz jednog otvorenog prostora nastale su tri celine: spavaća soba, kupatilo i zajednička zona sa kuhinjom i dnevnim boravkom. Sve zidne konstrukcije Majkl i Keti pravili su sami, oslanjajući se na tutorijale sa Jutjuba, dok su im ćerke bile stalni "pomoćnici". Poseban detalj kuće je trem, koji služi kao produžetak životnog prostora. Tamo se deca igraju i po lošem vremenu, dok su večeri rezervisane za porodična okupljanja i zalaske sunca.

Devet meseci rada i 16.000 dolara

Radovi su trajali od septembra 2020. do maja 2021. godine. Profesionalci su bili angažovani samo za struju i septičku jamu, dok je sve ostalo urađeno u sopstvenoj režiji. Ukupan trošak renoviranja iznosio je oko 16.000 dolara – znatno manje nego što su očekivali.

Danas kuća ima tri prostorije i rustičan izgled. Kuhinja se nalazi levo od ulaza, dnevni boravak desno, a u zadnjem delu su spavaća soba od 6.5 kvadratnih metara i kupatilo sa tušem, WC-om i lavaboom. Keti ističe kuhinju kao omiljeni deo doma, naglašavajući da funkcionalnost i lepota ne moraju skupo da koštaju.

Privremeni dom, trajne lekcije

Iako u kući žive već skoro godinu dana, porodica zna da je to samo prelazno rešenje. Deca trenutno spavaju na kauču na razvlačenje, dok roditelji imaju bračni krevet. Dugoročni plan je preseljenje u veću kuću na istom imanju.

"Ovo nije zauvek, ali nas je naučilo mnogo toga", kaže Keti.

Život u malom prostoru doneo im je više zajedničkog vremena, manje gomilanja stvari i jednostavniji način života. Deca odrastaju okružena prirodom i životinjama, učeći, kako Keti kaže, skromnosti i razumevanju onoga što je zaista važno.

