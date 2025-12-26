Slušaj vest

Vikend horoskop za period od 26. do 28. decembra otkriva šta svaki znak Zodijaka očekuje na polju ljubavi, porodice, zdravlja i ličnog razvoja.

Ovan

Ovan Foto: Profimedia

Pred vama je dinamičan vikend sa više spontanih trenutaka koji donose osmeh. Kontakti sa ljudima bude emocije, a razgovori mogu ići dublje nego inače, posebno u ljubavi. Prijaće vam da podelite ideje ili napravite mali praznični plan bez velikih očekivanja. Topla atmosfera i malo improvizacije donose najlepši osećaj bliskosti.

Bik

Bik Foto: Profimedia

Vikend donosi potrebu za uživanjem u lepim stvarima i malim ritualima. Kreativnost i druženje lako se prepliću, a u ljubavi se javlja tiha sigurnost. Prijaće vam da usporite, posvetite se hobiju ili pripremite nešto posebno za drage ljude. Praznični mir i poznati mirisi vraćaju vam unutrašnji balans.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Vikend ispunjen razgovorima, porukama i susretima koji popravljaju raspoloženje. Vaša reč ima težinu, a u ljubavi se otvara prostor za iskrenu razmenu emocija. Prijaće vam spontano okupljanje ili zajednički obrok. Uz malo prazničnog duha, odnosi postaju topliji i jednostavniji.

Rak

Rak Foto: Profimedia

Vikend vas vodi ka mirnijem ritmu i potrebi za tišinom. Emocije su stabilne, a u ljubavi je naglašena nežnost i razumevanje. Prijaće vam boravak kod kuće, film ili šetnja uz svetla grada. Kada sebi date prostora za odmor, praznična toplina dolazi prirodno.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Pred vama je vikend u kome sijate bez napora. Kreativne ideje i dobra energija privlače ljude, a u ljubavi se oseća pojačana pažnja. Prijaće vam da okupite drage osobe ili unesete malo zabave u rutinu. Praznična atmosfera dodatno naglašava vašu harizmu i radost.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Naredni dani donose potrebu za sređivanjem misli i prostora. Male promene stvaraju osećaj kontrole i mira, a u ljubavi se javlja potreba za jasnoćom. Prijaće vam tišina, planiranje i jednostavni praznični detalji. Kada uklonite višak, ostaje prostor za toplinu.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Harmonija i prijatni susreti obeležavaju ovaj vikend. Odnosi sa drugima lako se izbalansiraju, a u ljubavi vlada blagost i razumevanje. Prijaće vam zajedničke aktivnosti, igre ili dugi razgovori. Praznični duh unosi dodatnu lakoću i osećaj povezanosti.

Škorpija

Škorpija Foto: Profimedia

Vikend donosi dublje uvide i potrebu da se povežete sa sobom. Emocije su intenzivne, ali korisne, a u ljubavi se otvaraju iskrene teme. Prijaće vam povlačenje, pisanje ili mirna šetnja. Praznična tišina pomaže vam da složite misli bez žurbe.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Oseća se potreba za promenom rutine i malom avanturom. Spontani planovi donose osveženje, a u ljubavi se javlja vedrina i smeh. Prijaće vam izlet, šetnja ili nova aktivnost. Praznična energija vas podseća da radost često dolazi iz jednostavnih stvari.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Vikend donosi priznanje i osećaj lične vrednosti. Razgovori o budućnosti mogu biti korisni, a u ljubavi se javlja stabilnost. Prijaće vam umrežavanje ili planiranje narednih koraka. Uz malo prazničnog opuštanja, lakše nalazite ravnotežu između obaveza i uživanja.

Vodolija

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Inspiracija i nove ideje obeležavaju vikend. Razmišljate o budućnosti, a u ljubavi se javlja potreba za iskrenošću i slobodom. Prijaće vam zapisivanje planova ili razgovor sa osobom koja vas razume. Praznična atmosfera podstiče optimizam i kreativnost.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Vikend donosi sanjivu energiju i potrebu za kreativnim izrazom. Emocije su nežne, a u ljubavi se oseća bliskost bez mnogo reči. Prijaće vam muzika, umetnost ili mirni trenuci kod kuće. Praznični sjaj dodatno budi vašu maštu i unutrašnji mir.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?