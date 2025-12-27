Slušaj vest

Zima je za pojedine horoskopske znakove vreme povlačenja, razmišljanja i unutrašnjeg mira. Ipak, za dva znaka upravo decembar i januar mogu doneti snažan emotivni preokret. Iako možda ne traže ljubav aktivno, ona bi mogla da im se dogodi nenametljivo, spontano i iskreno. U nastavku otkrivamo koji horoskopski znakovi imaju najveće šanse da ove zime započnu novu ljubavnu priču.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe su poznate po tome što često maštaju o velikim i dubokim ljubavima, ali im nije uvek lako da razdvoje želje od realnosti. Tokom ove zime, baš u trenutku kada prestanu da se trude da se dopadnu drugima, život bi mogao da im donese osobu koja primećuje ono što drugi obično ne vide. Nakon perioda preispitivanja i emotivnog povlačenja, Ribe se postepeno otvaraju novim osećanjima. Njihova toplina i ranjivost sada dolaze do izražaja i neko ih može prepoznati kao istinsku vrednost. Novi odnos može da se razvije iz prijateljstva ili kroz neočekivani susret, ali jedno je sigurno – biće iskren i dubok.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi retko dozvoljavaju emocijama da ih vode bez prethodnog razmišljanja. Ipak, ove zime dolazi do iznenađujućeg emotivnog popuštanja. Spoj ličnih iskustava i planetarnih uticaja čini ih otvorenijima za bliskost nego inače. Moguća je ljubavna priča sa osobom koja će umeti da vidi ispod njihove ozbiljnosti, discipline i potrebe za kontrolom. Jarčevi bi mogli da se iznenade sopstvenim reakcijama, ali upravo to će biti znak da se dešava nešto istinski važno. Posle dužeg perioda emotivne zadrške, dolazi toplina koja polako briše sumnje.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?