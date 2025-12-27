Slušaj vest

Strah od visine i rizika koji vrebaju u stanu ili van njega nije osobina koja se vezuje za mačke. Bez obzira na to da li živite na prvom ili dvanaestom spratu, vaša mačka će se kretati ivicom terase sa potpunim samopouzdanjem, kao da pad nije moguć. Nažalost, nesreće se dešavaju, a potreba da ljubimcu omogućimo slobodu i boravak na svežem vazduhu ostaje. Upravo zato je ključno pronaći način da terasa bude bezbedna, a mačka zaštićena.

Prevencija pre svega

Kako bezbedno ograditi terasu za mačku Foto: Vsevolod Zelikov / Alamy / Profimedia

U teoriji se često pominju dresura i nadzor, ali u praksi mačke retko prihvataju pravila ponašanja. Čak i ako deluje da se ljubimac navikao, jedan trenutak nepažnje može biti dovoljan za nezgodu. Zbog toga je prevencija daleko pouzdanije rešenje od oslanjanja na navike i instinkt.

Žičana mreža kao najpouzdanije rešenje

Iskustva mnogih vlasnika pokazuju da je postavljanje žičane mreže oko terase najefikasniji način zaštite. Ova opcija je povoljna, dugotrajna i pruža visok nivo sigurnosti. Mreža se obično postavlja duž cele ograde, u visini od oko dva metra, i dostupna je u različitim bojama i debljinama.

Važno je da otvori na mreži budu dovoljno mali kako mačka ne bi mogla da se provuče, kao i da sama žica bude čvrsta i stabilna. Pravilno postavljena mreža ne ostavlja praznine kroz koje bi ljubimac mogao da se izvuče ili sklizne. Po želji, mreža se može dodatno uklopiti u izgled terase – viseće saksije sa cvećem su dobar izbor jer istovremeno ulepšavaju prostor i otežavaju mački penjanje.

Kako bezbedno ograditi terasu za mačku Foto: Vsevolod Zelikov / Alamy / Profimedia

Još jedna prednost ovakvog rešenja jeste dodatna zaštita od spoljašnjih "posetilaca", pa druge mačke neće moći da priđu vašoj terasi.

Alternativna, ali manje sigurna rešenja

Neki vlasnici pokušavaju da obezbede samo ogradu, tako što zatvaraju proreze ili postavljaju razne prepreke kako bi sprečili mačku da se popne. Međutim, ova metoda nosi rizik jer su mačke vešte u obaranju i pomeranju predmeta, pa se zaštita lako može narušiti.

Na kraju, izbor se svodi na dve mogućnosti: ili ćete temeljno obezbediti terasu i omogućiti mački bezbedan boravak napolju, ili ćete voditi računa da joj izlazak na terasu bude potpuno onemogućen. Ako želite slobodu za ljubimca i mir za sebe, kvalitetna zaštita terase ostaje najbolje rešenje.

