Na tavanu ili u podrumu, među prašnjavim kutijama sa starim uspomenama iz detinjstva, možda se krije pravo blago. Kolekcionari iz celog sveta danas plaćaju hiljade evra za retke igračke, knjige i kasete iz 90-ih.

Ako imate sačuvane originale, vreme je da ih potražite – njihova vrednost može vas iznenaditi.

Furby – od božićne želje do kolekcionarskog dragulja

U drugoj polovini 90-ih, Furby je bio nezaobilazan na spisku novogodišnjih želja skoro svakog deteta. Ova elektronska igračka, poznata po svojim pokretnim očima i zvucima, danas ima kultni status među kolekcionarima. Originalni model iz 1998. godine, posebno u ograničenom izdanju, može dostići cenu i do 5.800 evra. Najređi među njima – Rainbow Furby – postoji u svega tri primerka na svetu.

Hari Poter knjige sa greškama vrede desetine hiljada dolara

Ako ste 1997. godine među prvima kupili izdanje "Hari Poter i kamen mudrosti", proverite ima li knjiga originalnu naslovnu stranu i štamparske greške. Upravo takva izdanja danas se prodaju po ceni između 30.000 i 50.000 dolara. Izdato je samo 500 primeraka, što ih čini izuzetno retkim i traženim.

Super Mario igre obaraju rekorde na aukcijama

Ljubitelji video igara mogu imati pravo blago – naročito ako poseduju stare NES kasete. Igra Super Mario 2 je 2020. godine prodata za 156.000 dolara, dok je originalna, neotvorena verzija prve Super Mario Bros igre dostigla rekordnih 2 miliona dolara.

Diznijeve VHS kasete danas vrede hiljade evra

Sećate li se svojih Dizni VHS kaseta? Vreme je da ih pronađete i proverite stanje. Zapečaćena verzija "101 dalmatinca" prodata je 2023. godine za 17.500 evra. Ukoliko su vaši primerci originalni i očuvani, njihova vrednost može ozbiljno porasti.

Beanie aby – male plišane igračke koje sada vrede stotine evra

Beanie Baby igračke bile su ogroman hit krajem 90-ih. Danas pojedini originalni primerci, poput Flash the Dolphin ili Legs the Frog, dostižu cene od nekoliko stotina evra. Iako ne postoji jasna formula za određivanje njihove vrednosti, stanje i redak model igraju ključnu ulogu.

Polly pocket setovi dostižu četvorocifrene iznose

Ako ste sačuvali originalne Polly Pocket setove proizvedene između 1989. i 1998. godine, mogli biste da imate malo kolekcionarsko bogatstvo. Nedavno je set Polly Pocket Beauty Case prodat za 5.600 evra na eBay-u, dok i drugi kompleti iz tog perioda dostižu slične cene.

(Kurir.rs/ Blic)

