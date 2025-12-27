Slušaj vest

Odbrojavanje do Božića uz advent kalendar mnogima je omiljeni deo praznika. I dok većina uživa u čokoladicama, neki se odlučuju za luksuzne verzije s paprenom cenom. Jedan takav je i Dior advent kalendarod 1.000 dolara (920 evra), koji je na TikToku raspakovao kreator sadržaja Blu Suarez i ostao, najblaže rečeno, zapanjen konačnim poklonom.

Skupa avantura na TikToku

Dior advent kalendar Le 30 Montaigne kupcima obećava "blistave ukrase, prefinjene mirise i sofisticiranu negu kože". Međutim, tiktoker Blu Suarez nije bio nimalo impresioniran.

Nakon što je 23 dana otvarao vratanca iza kojih su se uglavnom krili minijaturni uzorci i nekoliko papirnih ukrasa, Suarez je s velikim nadama dočekao 24. dan, verujući da će konačni poklon popraviti celokupni utisak.

Šta se krilo iza poslednjih vratanca?

Otvarajući poslednje polje, Suarez je primetio da predmet "izgleda luksuzno" i ponadao se da bi to mogao da bude "parfem u punoj veličini", za razliku od sićušnih bočica Miss Dior i J'adore koje je dobio prethodnih dana. Nažalost, njegove nade brzo su potonule. Konačni poklon u kalendaru vrednom 1.000 dolara bila je - mirišljava sveća.

Vrednost poklona pod lupom

Prema zvaničnom spisku, reč je o sveći Dior Piste aux Étoiles.Verzija te limitirane sveće od 250 grama onlajn se prodaje za oko 104 funte (oko 122 evra), ali sveća u kalendaru je teška tek 85 grama, što joj procenjenu vrednost spušta na otprilike 30 do 35 funti (oko 35 do 41 evra). Što se tiče ostalih predmeta, bočice parfema J'adore i Miss Dior od 30 ml prodaju se za oko 78 funti (oko 91 evro) svaka, dok rumenilo košta 35 funti (oko 41 evro). Čak i papirni ukrasi mogu da se kupe zasebno - set od 24 komada na Diorovoj stranici košta 410 funti (oko 480 evra).

Pratioci u neverici

Naravno, ni Suarez ni njegovi pratioci nisu krili razočaranje. "Sveća!!?!??!! Ma ne, sveća u advent kalendaru od 1.000 dolara", napisala je jedna osoba. "Dior je stvarno stavio sveću i rekao da doslovno spaljujete svoj novac kupujući ovo", komentarisala je druga, dok je treća zaključila: "Bolje vam je da kupite sebi proizvode pune veličine, zamotate ih i napravite DIY 7 dana do Božića."

