Dnevni horoskop za 28. decembar donosi detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim horoskopskim znacima ove nedelje.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan

Pozitivni aspekti donose vam srećne okolnosti na poslu. Uspešan dogovor. Danas možete upoznati fatalno privlačnu osobu na nekoj zabavi ili društvenom skupu. Jak emotivni naboj i hemija ubrzaće vaše zbližavanje. Nesanica.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik

Današnji planetarni aspekti doneće vam uspeh posebno ako se bavite privatnim biznisom. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Poći će vam za rukom da ostvarite zajednički cilj. Uspešno ćete prevazići porodični problem. Puni ste snage i energije.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci

Danas su vam planete naklonjene za javne nastupe i prezentacije. Vaša govornička veština doneće vam uspeh u pregovorima. Očekuje vas stabilizacija odnosa s partnerom. Pred vama je lep i romantičan period. Pad imuniteta.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak

Planetarni aspekti pozitivno će se odraziti na vašu finansijsku situaciju. Uspešno rešenje administrativnih i pravnih pitanja. Ovaj dan donosi vam romantičan sastanak sa osobom koju ste nedavno upoznali. Problemi sa stomakom.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav

Planetarni aspekti u vašem znaku doneće vam uspeh i unapređenje. Pravi trenutak da se osamostalite. Veoma uzbudljiv ljubavni period u kom ćete imati brojne prilike za flert i nova poznanstva. Problem s kičmom.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica

Poseban uspeh za Device čiji posao podrazumeva rad s klijentima. Zablistaćete ukoliko budete držali javni govor ili prezentaciju. Prolazite kroz fazu stabilizacije u odnosu s partnerom. Vaš odnos ispunjava uzajamno razumevanje. Glavobolja.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga

Danas možete započeti rad na novom projektu ili sklopiti novu saradnju. Očekuje vas potpisivanje sporazuma. Slobodne Vage mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu koju upoznaju na društvenom skupu ili preko prijatelja. Višak kilograma!

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija

Uspešan dan za one koji se bave privatnim biznisom ili kreativnim zanimanjem, poput mode ili dizajna. Osetićete brojne poglede usmerene ka vama, jer ćete svojim pojačanim magnetizmom privlačiti pažnju brojnih udvarača. Pad imuniteta.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac

Uspešni pregovori s novim saradnicima obeležiće ovaj dan. Pred vama je odličan početak novog posla. Pozitivna atmosfera okružuje vaš odnos s partnerom. Predstoji vam lep izlazak u društvo. Više se odmarajte.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac

Glavna tema ovog dana su finansije. Pravi trenutak da se obratite za fond ili kredit za razvoj daljeg poslovanja. Uspešno ćete ostvariti zajednički plan. Jedna vaša originalna ideja biće sprovedena u delo. Odličnog ste zdravlja.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija

Nezaposlene Vodolije mogu dobiti odličnu poslovnu ponudu. Uskoro vam predstoji važan razgovor, a mnogo toga će zavisiti od vas. Vodolije očekuje ljubavna avantura na putovanju. Veza zasnovana više na fizičkoj privlačnosti. Zadržavanje vode u organizmu.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe

Sklapanje unosnog sporazuma ispuniće vas posebnim zadovoljstvom. Vaša finansijska situacija je u usponu. Nedoumica u vezi s novom osobom, s kojom ste počeli da izlazite. Sačekajte da vam vreme da odgovore. Bolovi u kolenima.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?

DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija