Slušaj vest

Januar 2026. godine biće tih, ali uzbudljiv. Počinje opuštenim ritmom. Prvi dani posle Nove godine kao da su stvoreni za pauzu, razmišljanje i opuštene razgovore. U ljubavi ovo je vreme za iskrena pitanja, blage zaključke i pokušaje da shvatite kuda želite dalje. Aktivnost se vraća postepeno, a sa njom dolazi i želja da ili ojačate vezu ili iskreno priznate sebi da je vreme da nešto promenite.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Prvog meseca nove godine ćete razmišljati i o svojim osećanjima i o praktičnim stvarima koje direktno utiču na vašu vezu. U prvih nekoliko dana u mesecu mogli biste se osećati kao da se vi i vaš partner previše fokusirate na svakodnevne ili finansijske stvari, dok romantika pada u drugi plan. Nemojte donositi zaključke – mirni razgovori mogu pomoći u obnavljanju ravnoteže. Ako ste slobodni, januar bi vas mogao spojiti sa nekim iz vašeg uobičajenog društvenog kruga, ali romantično interesovanje se neće odmah manifestovati. Pustite da se stvari odvijaju bez pritiska.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Januar donosi promene u vašim partnerskim odnosima. Možda ćete iznenada drugačije videti svoju vezu – ono što je ranije izgledalo stabilno sada zahteva preispitivanje. Ovo nije kriza, već test iskrenosti. Ako vas nešto muči, najbolje je da o tome odmah razgovarate, bez eskalacije tenzije. Ukoliko ste slobodni, ovaj mesec nudi priliku da upoznate nekog uzbudljivog, ali razvoj veze će zavisiti od vaše spremnosti da izađete iz svoje zone udobnosti.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Januar počinje razmišljanjima o poverenju i zajedničkim vrednostima. Razgovori o novcu, odgovornosti ili budućnosti su mogući, pokazujući koliko ste vi i vaš partner usklađeni. Iako ćete možda ponekad želeti da izbegnete ove razgovore, oni vam mogu pomoći da izbegnete nesporazume kasnije. Ako tražite ljubav, ovaj mesec bi mogao doneti zanimljiv susret koji bi se mogao razviti u prijateljstvo ili intelektualnu privlačnost.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Januar naglašava bliske odnose i lične granice. U prvim nedeljama meseca možete biti osetljiviji na reči i postupke svog partnera, zato je važno da ne delujete na osnovu emocija. Smiren dijalog i jasno saopštavanje vaših potreba pomoći će u održavanju harmonije. Slobodni Rakovi bi trebalo da razmisle o sklapanju novih poznanstava nakon novogodišnjih praznika, možda će pronaći nekoga sa kim se osećaju emocionalno sigurno.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Na početku godine bićete zauzeti poslom i obavezama, što može privremeno da vaš lični život stavi u drugi plan. Međutim, prema sredini meseca, osetićete potrebu da nadoknadite izgubljeno vreme i više se fokusirate na svoje odnose. Ovo je dobro vreme za otvorene razgovore i zajedničke planove. Ako ste slobodni, januar bi mogao da donese vezu kroz posao ili svakodnevne aktivnosti, a koja bi postepeno mogla da se razvije u nešto više.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Januar je mesec blagog oživljavanja u vašem ljubavnom životu. Posle praznika, osećaćete se energičnije za komunikaciju, flert i zajedničke radosti. U vezama je važno da ne pokušavate da kontrolišete sve - ponekad je najbolje pustiti stvari da se odvijaju. Za slobodne Device ovaj mesec nudi priliku da upoznaju nekoga ko deli njihova interesovanja i stavove, ali neće zahtevati trenutne odluke.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Ovog meseca ćete se fokusirati na dom, voljene osobe i emocionalnu udobnost. Odnosi mogu zahtevati više pažnje nego obično, posebno ako je bilo nerešenih problema od kraja prethodne, 2025. godine. Ovo je dobro vreme da stvorite osećaj udobnosti i obnovite poverenje. Ako tražite ljubav, možda će vas privući neko ko vam daje osećaj smirenosti i samopouzdanja - bez nepotrebne drame i žurbe.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Januar donosi aktivnu komunikaciju i neočekivane razgovore o osećanjima. Možda ćete saznati nešto važno o svom partneru ili odlučiti da kažete nešto što ste krili za sebe. Glavno je da pažljivo birate reči kako biste izbegli izazivanje nepotrebnih sukoba. Slobodne Škorpije bi trebalo da budu pažljivije prema novim poznanstvima: lagani flertovi mogu da kriju dublje interesovanje.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Na početku godine razmišljate o stabilnosti i ličnim vrednostima u ljubavi. Januar može pokrenuti pitanja o samopouzdanju u vašeg partnera i sebe. Sumnje su moguće, ali će vam pomoći da shvatite šta zaista želite od veze. Ako ste slobodni, ovaj mesec je povoljan za susret sa nekim ko deli vaše životne principe, a ne samo vaše hobije.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Januar vas stavlja u centar pažnje. Osećate nalet samopouzdanja i lako možete privući ljude. U vezama je ovo vreme za obnovu – neki mogu odlučiti da obave važan razgovor, drugi mogu napraviti hrabar korak napred. Ako je veza iscrpila svoj tok, bićete spremni da je pustite bez žaljenja. Slobodni Jarci mogu započeti novu romansu koja će se postepeno razvijati, ali će se graditi na čvrstim temeljima.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Prve dve nedelje prvog meseca godine su pogodne za opuštanje i razmišljanje. Važno je da odvojite malo vremena za sebe i shvatite kakvu vezu ste spremni da gradite. Pred kraj meseca, osećaćete se raspoloženo za druženje i izlaske. Ovo je dobro vreme za sklapanje novih poznanstava i obnavljanje interesovanja za romantiku. U paru je korisno razgovarati o planovima bez pritiska ili nerealnih očekivanja.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Januar počinje aktivnom komunikacijom i sastancima. Osećate podršku prijatelja i možete neočekivano prepoznati potencijalnog partnera u nekome ko vam je blizak. Do sredine meseca, žudećete za više mira i tišine – poslušajte tu želju. U vezama je važno održavati ravnotežu između snova i stvarnosti. Ako ste slobodni, januar bi mogao biti mesec inspiracije i prvih koraka ka novoj ljubavi.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?