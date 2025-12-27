Slušaj vest

Postoje horoskopski znakovi koji vreme shvataju krajnje ozbiljno. Ne kasne na sastanke, ne zaboravljaju rođendane i teško razumeju ljude koji su uvek "evo samo što nisam stigao". Za njih to nije sitnica –kašnjenje doživljavaju kao neodgovornost i nedostatak kulture.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device su poznate po svojoj organizovanosti i potrebi da sve bude precizno, uključujući i vreme. Kod njih sat nije modni detalj, već sredstvo za planiranje celog dana. Ako zakasnite, Devica neće biti samo nervozna, već će se zapitati koliko vas uopšte može shvatiti ozbiljno. Za njih je tačnost sastavni deo poštovanja, a i same vrlo retko kasne. Device teško prelaze preko kašnjenja, naročito ako im se to dešava više puta.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi izuzetno cene vreme – i svoje i tuđe. Za njih kašnjenje znači rasipanje dragocenih resursa. Vole jasan plan, raspored i strukturu, pa ih svako odstupanje lako izbaci iz ravnoteže. Ako ne dođete na vreme, možete očekivati uzdržanu hladnoću i diskretnu zamerku. Za Jarca je tačnost pitanje profesionalnosti i karaktera. I da, Jarac dugo pamti kada mu neko traći vreme.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovnovi su brzi, impulsivni i ne podnose čekanje. Ako kažete „vidimo se u 17:00“, Ovan očekuje da ste tamo u 16:59. Njihova energija ne trpi zastoje, a kašnjenje ih bukvalno dovodi do ludila. Nepreciznost i sporost brzo će ih izbaciti iz takta.Možda vam to neće reći direktno, ali će jasno pokazati nervozu – šetanjem gore-dole, dubokim uzdasima ili otvorenim komentarima. I da, zapamtiće vaše kašnjenje.

