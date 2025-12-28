Slušaj vest

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Privedite poslove kraju, prepustite se prazničnom uživanju i provedite se tako da ne mislite na brige. U novu godinu ulazite s optimizmom, ali pazite od 2.1, kada nepovoljni Merkur može da vam uspori planove.

Ljubav: Poželećete da stvorite svoj mali unutrašnji svet kom niko neće imati pristupa, pa ni voljena osoba. Pazite da partnera tako ne odgurnete od sebe. Pokažite razumevanje i izanalizirajte odnos. Nepopuštanje, teranje inata i tvrdoglavost nisu rešenje.

Zdravlje: Fizička snaga će vam biti zavidna, pa ćete moći da radite mnogo više nego inače. Međutim, vaš najveći neprijatelj zdravlju biće unutrašnji nemir, a kod osetljivih Ovnova može se pojaviti napetost ili nesanica.

Najbolji dan: 28. decembar

Najlošiji dan: 3. januar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Merkur u Jarcu biće vaš saveznik u dobrom poslovanju. Možda ćete nakratko morati da otputujete, ali vratićete se s dobrim vestima i rezultatima. Ipak, mislite i na odmor jer ste već poprilično iscrpljeni.

Ljubav: Ako novogodišnju noć dočekujete u inostranstvu, nije isključeno poznanstvo, a isto čeka i one koji će intenzivnije izlaziti. Iako ćete biti napeti i otresiti, bračni odnosi time ipak neće biti narušeni. Venera u vama sklonom znaku Jarca, pokazuje da ćete u novu godinu jurnuti na krilima ljubavi.

Zdravlje: Na sami doček Nove godine odlično ćete se osećati, pa ćete celo društvo zasmejavati i zabavljati. Zdravlje vam je ojačano povoljnim Marsovim uticajem, tako da ćete se uspešno odupreti dosadnim prehladama i virozama.

Najbolji dan: 30. decembar

Najlošiji dan: 29. decembar

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Naplatićete dugovanja, a možda i dobiti vredan poklon od prijatelja, poslovnog partnera ili voljene osobe. Obavite sve poslove na vreme, jer ulaskom u novu godinu vaš obim poslova naglo će se povećati i stresirati vas.

Ljubav: Skrivaćete osećanja prema osobi koja vam se sviđa, bojeći se odbijanja. Međutim, hrabrost u iskazivanju emocija ipak bi mogla da vam se isplati – pozovite simpatiju u društvo za doček Nove godine. Ako ste u braku, nisu isključene i veće trzavice, naročito početkom nove godine.

Zdravlje: Izbegavajte mešanje alkohola i lekova jer ćete biti osetljivi na razne hemijske supstance. Fizički ste u dobroj formi i možete podneti veće napore, ali psihički stagnirate pa vam je odmor i te kako nužan.

Najbolji dan: 3. januar

Najlošiji dan: 30. decembar

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Položaj Merkura u vama suprotnom znaku Jarca mogao bi da prouzrokuje teškoće s koncentracijom, naročito na planu komunikacije. Bićete brzopleti i dešavaće vam se da kažete i ono što ne mislite.

Ljubav: Nećete moći ni da pomislite na trenutke samoće jer ćete biti omiljeni i često pozivani u društvo, na proslave i druženja. Zbog događaja na emotivnom planu, nedelja će mnogima ostati u lepom sećanju. Novogodišnja noć donosi poznanstvo! Zauzeti u novu godinu ulaze s planovima o venčanju.

Zdravlje: U periodu ste pojačanog psihofizičkog stresa koji može da vam naruši probavu, pa je bitno kakvu hranu unosite u sebe. Pijte biljne čajeve, pokušajte da odolite kaloričnoj prazničnoj trpezi i budite umereni s masnim i slatkim.

Najbolji dan: 3 januar

Najlošiji dan: 31. decembar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Planete vam olakšavaju poslovanje, pa ćete biti vrlo uspešni. Kolege će se oslanjati na vašu moć procenjivanja. Puni ste kreativnih ideja i rešenja, što će naići na odobravanje šefova. U novoj godini je moguća promena posla.

Ljubav: Planete upozoravaju na zablude, kratki spoj u komunikaciji i negativan uticaj prijatelja i javnosti na vaš ljubavni život. Potrudite se da probleme rešavate čim se pojave – ne čekajte da se nepotrebnu gomilaju i ne prenosite ih u sledeću godinu!

Zdravlje: Psihički ćete biti osnaženi, pa ćete odlično podnositi stres i napete situacije u kojima ćete reagovati pribrano. Međutim, Mars u polju zdravlja vas upozorava na moguće povrede, pa posebno pripazite ako idete na skijanje.

Najbolji dan: 28. decembar

Najlošiji dan: 30. decembar

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Iako će vas neodložna poslovna dešavanja umarati, nećete propuštati značajnije događaje nego ćete spretno uspevati da ispunite i sve privatne obaveze. Neki će iskoristiti slobodne dane i otputovati na zimovanje.

Ljubav: Iako će biti ljubavnih blokada koje vas sprečavaju da se zbližite sa simpatijom, ništa nije izgubljeno. Vladavina Jarca označava prekretnicu, pa novogodišnji doček može rezultirati novim poznanstvom ili raspirivanju strasti s onim ko vam se sviđa.

Zdravlje: Ako već duže vreme razmišljate o započinjanju dijete, pravi je trenutak da ideju sprovedete u delo u prvim danima nove godine. Zvezde su vam naklonjene pa ne bi trebalo da imate većih zdravstvenih tegoba.

Najbolji dan: 31. decembar

Najlošiji dan: 2. januar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Smanjite svoju poslovnu zahuktalost jer ćete se previše iscrpiti. U takvom stanju nećete moći da uživate u novogodišnjim praznicima niti se mirno prepustiti porodičnoj idili. Od 2.1. usporenije poslujete!

Ljubav: Slobodni, pazite se problematičnih osoba. Istrajte na vernosti i iskrenosti i nemojte pristajati na veze za koje osećate da će biti površne. Ako ste prošli kroz bolni proces raskida veze, nije isključeno da baš ovih dana upoznate nekog novog. Emotivni problemi biće naglašeni!

Zdravlje: Nepovoljan Mars ubrzava vaš tempo života, zbog čega ste izloženi stresu i osetljivi. Više ćete se svađati s ljudima i tako izbacivati višak energije. Ipak, za doček Nove godine bićete raspoloženi i u odličnoj formi.

Najbolji dan: 1. januar

Najlošiji dan: 28. decembar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pozitivne energije imaćete na pretek, pa će ostali svakodnevni problemi pasti u drugi plan, a vi u dobrom raspoloženju provesti nadolazeće dane. Iako ćete biti iscrpljeni, bićete zadovoljni postignutim rezultatima.

Ljubav: Svideće vam se šarmantna osoba koja će zavoditi duhovitim dosetkama. Ako ste u stabilnoj vezi, planete će vam priuštiti mnogo uživanja udvoje. Partner će s vama oduševljeno deliti svoje uspehe i uveseljavati vas pozivima na izlaske i putovanja.

Zdravlje: Budite oprezniji u saobraćaju i ne sedajte za volan pod uticajem alkohola, naročito za doček Nove godine. Ipak, sa zdravljem ne bi trebalo da bude većih problema, osim jakog mamurluka na prvi dan nove godine.

Najbolji dan: 3. januar

Najlošiji dan: 30. decembar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Mogli biste često da radite u kasnim večernjim satima, diplomatski rešavate nesuglasice ili vrlo lukavo krijete svoje namere i isto tako pronicljivo ulazite u tajne pojedinaca koje smatrate konkurencijom.

Ljubav: Vratiće vam se optimizam, osetićete da ste jači spram problema koji su vas dosad pratili. Samci bi mogli da upoznaju srodnu dušu ili da u jednoj zanimljivoj osobi prepoznaju prijatelja i da iduće dane provedu u znatno prijatnijem i veselijem tonu.

Zdravlje: Ako ste za praznike negde na putovanju ili nekom skijalištu, sigurno je da ćete se odlično provesti i kući vratiti puni utisaka. U dobrom ste periodu, pa vašem zdravlju ne prete veće tegobe.

Najbolji dan: 29. decembar

Najlošiji dan: 1. januar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: U odličnom ste poslovnom periodu u kom ćete briljantnim idejama i radnom efikasnošću nadmašiti sami sebe. Merkur u vašem znaku od 2.1. otvara put napretku, ali i raspiruje vaše ambicije i „glad“ za zaradama.

Ljubav: Bićete privlačni, više ćete se doterivati i isticati ono najlepše na sebi, što neće proći neprimećeno. Odazovite se pozivu da s društvom ispratite staru godinu, jer nije isključeno da upoznate nekog s kime ćete imati savršenu komunikaciju. U novoj godini očekuju vas i nove ljubavi.

Zdravlje: Nećete gubiti vreme na lenčarenje. Užitak će vam predstavljati aktivni život i boravak na svežem vazduhu, bez obzira na to koliko hladno bilo. Bićete izuzetno vitalni i puni pozitivne energije i izdržljivi.

Najbolji dan: 31. decembar

Najlošiji dan: 28. decembar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Računajte na osetljivu poslovnu komunikaciju gde su mogući ozbiljni nesporazumi sa saradnicima - vaše reči mogle bi nekoga da uvrede. Ipak, vrlo uspešno ćete se izvlačiti iz svih napetih situacija.

Ljubav: Preduslovi za zdravo funkcionisanje vaše veze biće ljubav, poverenje, dobra komunikacija i spremnost preuzimanja obaveza. Ako to postoji, ništa neće moći da uzdrma stabilnost vaše veze. Ne morate da se bojite ni ljubavne konkurencije.

Zdravlje: Za doček Nove godine mogli biste da osećate umor ili da imate glavobolju, ali u dobrom društvu i takve će tegobe brzo proći. Trudite se da se za ove praznike što bolje odmorite, a ako imate tegobe, posavetujte se s lekarom!

Najbolji dan: 2. januar

Najlošiji dan: 31. decembar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Zahvaljujući naklonjenoj Veneri niko neće biti poželjniji, srećniji i uzbuđeniji od vas. Prate priznanja, nagrade i povlastice koje ste davno zaslužili, ali su vam dosad izmicale iz ruku. Dobre vesti očekuju vas i početkom januara.

Ljubav: Mogli biste da se zbližite s osobom koju poznajete odranije, ali joj zbog svojih ljubavnih briga niste poklanjali previše pažnje. Međutim, ovaj put prepustićete se lavini strasti i shvatiti da ste nakon dugo vremena napokon srećno i smireno zaljubljeni.

Zdravlje: Mnogo ćete izlaziti i kretati se i biti najsrećniji u društvima koja će vas puniti pozitivnom energijom. Zdravlje vam je relativno dobro. Čak i ako ste pokupili grip, brzo ćete se oporaviti jer vam je imunitet ojačan.

Najbolji dan: 3. januar

Najlošiji dan: 1. januar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Srodna duša svakog horoskopskog znaka