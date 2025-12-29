Slušaj vest

Dnevni horoskop za 29. decembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vašem pripadniku Zodijaka zvezde predviđaju ovog ponedeljka.

OVAN

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Nije preporučljivo da danas ulazite u rizične investicije niti da donosite krupne odluke. Moguć je gubitak. Impulsivno reagujete na sitnice, a pogotovo na negativan komentar partnera, pa razmirice nisu isključene. Poželjno je da unosite namirnice bogate biljnim vlaknima.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Početak nove poslovne saradnje otvoriće novu perspektivu u napredovanju u karijeri. Dobićete nove nadležnosti. Očekuje vas zbližavanje sa osobom koju poznajete duže vreme. Pred vama je početak nove ljubavne veze. Nervoza.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Oprez prilikom sklapanja saradnje, jer postoji mogućnost previda i pogrešne procene. Teško vam je da odolite iskušenju da ne uđete u tajnu vezu sa osobom prema kojoj osećate izuzetno snažnu privlačnost. Probavne tegobe.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Glavna tema ovog dana je program profesionalnog usavršavanja. Ukoliko polažete neke ispite, postići ćete uspeh. Partnerova ljubomorna scena izbacila vas je iz takta. Moguće su razmirice između vas. Željni ste mirnog popodneva i odmora.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Neophodan je oprez u saradnji sa inostranstvom, jer postoji mogućnost nepredviđenih prepreka na putu do sklapanja sporazuma. Uspešno ćete prevazići nesuglasice koje su dominirale u vašem odnosu s partnerom. Zaboravite na noćni unos hrane.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  U potpunosti ste usredsređeni na program profesionalnog usavršavanja. To će biti ključ vašeg daljeg napretka. Ulazite u mnogo mirnije vode, pa će vaš odnos s partnerom biti prepun nežnosti i uzajamnog razumevanja. Prehlada.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj period vam može doneti novu poslovnu saradnju. To će vam omogućiti da u velikoj meri unapredite finansijsku situaciju. Uspešno ćete prevazići jedan krupan problem koji dugo postoji u vezi. Bolovi u nogama.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjem ili prosvetom u ovom periodu ostvariće odlične rezultate. Moguće je unapređenje. Dopada vam se osoba koja nije slobodna. To vas navodi na iskušenje da uđete u tajnu vezu. Pad imuniteta.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Početak rada na novom radnom mestu ili projektu predstavljaće izazov za vas. To je nešto što ranije niste radili. U ovom periodu ćete biti impulsivniji nego inače, pa su moguće kratkotrajne razmirice s partnerom. Prehlada.

JARAC

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Tokom ovog poslovnog dana oprezno upravljajte finansijama. Moguć je nepredviđeni splet okolnosti. Očekuje vas lep i harmoničan period u odnosu s partnerom. Dolazi do sve većeg zbližavanja između vas. Reumatski bolovi.

VODOLIJA

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Oprezno upravljajte finansijama u ovom periodu. Moguća je pogrešna procena poslovne situacije. Slobodne Vodolije danas mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Ubrzo sledi romantičan sastanak. Više se odmarajte.

RIBE

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Ribe koje se bave kreativnim zanimanjima, dizajnom ili umetnošću očekuje porast popularnosti. Napredak u karijeri. Dopada vam se osoba koja se ponaša veoma nepristupačno. Osmislite plan i taktiku da je osvojite. Prehlada.

