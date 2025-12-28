Slušaj vest

Prema astrološkim prognozama Marte Deniz, 2026. godina donosi snažan poziv na ličnu transformaciju. Kako ona ističe, pred nama je period u kojem ćemo biti primorani da izađemo iz ustaljenih obrazaca, ali zauzvrat dobijamo neočekivane šanse za rast, kako na emotivnom, tako i na profesionalnom planu.

Ovo je godina duhovnog buđenja, redefinisanja svakodnevnih navika i suočavanja sa sopstvenim strahovima. 

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovan ulazi u godinu snažne unutrašnje transformacije. Iako početak može delovati izazovno, strpljenje i disciplina donose dugoročne dobitke. Letnji meseci otvaraju vrata ostvarivanju davnih snova, ali samo ako Ovnovi pronađu balans između ambicije i emotivne stabilnosti. Ljubav donosi iznenađenja, posao traži hrabre odluke, a ključ uspeha leži u iskrenosti prema sebi.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Bikove očekuju promene koje ih izvode iz zone komfora. Neočekivani obrti testiraju njihovu potrebu za sigurnošću, ali upravo kroz fleksibilnost dolaze do rasta. Ljubavni odnosi postaju dublji i intenzivniji, dok poslovne prilike zahtevaju brze, ali promišljene poteze. Stabilnost je moguća, ali samo uz dobru organizaciju.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Blizanci u 2026. godini rastu kroz komunikaciju, saradnju i razmenu ideja. Ovo je period u kojem mentalna fleksibilnost postaje njihovo najjače oružje. Ljubavni odnosi traže otvorenost, dok posao donosi uspeh kroz kreativne projekte i timski rad. Važno je ne rasipati energiju i pronaći unutrašnju ravnotežu.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Rakovi prolaze kroz duboku emotivnu obnovu. Povlačenje u sebe i introspekcija pomažu im da ojačaju unutrašnju stabilnost. Ljubav postaje nežnija i sigurnija, posao zahteva strpljenje, a finansije ostaju stabilne uz pažljivo planiranje. Emocionalni balans je ključ celokupnog blagostanja.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lavovi dobijaju snažan vetar u leđa. Samopouzdanje, vitalnost i potreba za isticanjem dolaze do izražaja, posebno tokom leta. Ljubavni odnosi se produbljuju, profesionalni uspeh postaje vidljiv, a priznanja stižu kao nagrada za raniji trud. Ipak, važno je ne zaboraviti na odmor i unutrašnji mir.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Device konačno osećaju da su primećene i priznate. Preciznost, disciplina i analitičnost donose stabilan napredak. Ljubav je tiha, ali sigurna, posao donosi dugoročne rezultate, a zdravlje se poboljšava kroz rutinu i brigu o sebi. Ovo je godina u kojoj se gradi čvrst temelj za budućnost.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Vage se suočavaju sa važnim odlukama, posebno tokom jeseni. Balans između privatnog i poslovnog života postaje tema broj jedan. Ljubavni odnosi se produbljuju, karijera se širi, a finansije ostaju stabilne uz pametno planiranje. Unutrašnja harmonija je njihov najveći izazov i najveća snaga.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Škorpije ulaze u intenzivnu fazu ličnog rasta. Emotivni izazovi na početku godine kasnije ustupaju mesto velikim prilikama. Ljubav je duboka i strastvena, posao donosi šanse za uspeh kroz hrabre odluke, ali je važno kontrolisati stres i impulsivnost.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Strelčevi šire vidike kroz nova iskustva, putovanja i učenje. Ljubav donosi stabilnost, posao se razvija kroz kreativnost i saradnju, a finansije ostaju pod kontrolom. Intuicija postaje glavni vodič u donošenju odluka.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Jarčevi ubiraju plodove svog rada. Saturn im pruža podršku, donoseći priznanja, stabilnost i sigurnost. Ljubavni odnosi se učvršćuju, karijera napreduje, a finansije su pod kontrolom zahvaljujući disciplini i dugoročnom planiranju.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vodolije ulaze u period inovacija i slobode. Odnosi se redefinišu, poslovne prilike dolaze iznenada, a jesen donosi ključne odluke. Fleksibilnost i hrabrost su neophodne kako bi iskoristili sve što im se nudi.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ribe se okreću duhovnosti i kreativnosti. Ljubav postaje nežna i duboka, posao se razvija kroz umetničke i intuitivne projekte, a zdravlje se stabilizuje kroz introspektivne metode. Prolećni meseci donose posebnu snagu i jasnoću.

(Kurir.rs/Stil)

