Tiktokerka je bila predstavljena kada je na putu do lokalnog restorana brze hrane na njenom telefonu iskočilo obaveštenje da se njen automobil prati.

Međutim, istina iza navodnog „uhode“ krila se šokantna tajna. Kako je Dina objasnila u videima koje je objavila na svom TikTok profilu. U prvom snimku rekla je da je morala da se zaustavi pored puta jer ju je poruka na telefonu potpuno „izbezumila“.

„Izašla sam u vožnju, otišla sam da uzmem večeru i na putu kući sam videla da mi je telefon izbacio ovo obaveštenje“, započela je.

Zatim je pokazala samu poruku, u kojoj je pisalo da je u vozilu u pokretu pronađen „Loshall tag“.

„Vlasnik može da vidi njegovu lokaciju“, stajalo je u poruci. „I sada mislim da mi je u automobilu air tag“, rekla je Dina u panici.

„Šta da radim? Kako, zaboga, da pretražim auto? Pomozite, molim vas, pomozite!", napisala je na TikToku.

Ubbrzo su joj stigli odgovori od brojnih pratilaca na njenom nalogu, a neki su otkrili da su doživeli istu situaciju.

„I ja sam ovo doživela!! Od nekoga sa posla“, napisala je jedna osoba u komentarima.

„AirTag je imao moju kućnu lokaciju, pretražili su auto i našli ga ušivenog u tepih!! Strašno je, kontaktiraj policiju.“

„Idi u policiju i neka oni pretraže auto!!!“, savetovao je neko drugi.

„Bolje je da grešiš, ali da budeš bezbedna.“

„Treba da možeš da klikneš na obaveštenje i pustiš zvuk, pa da čuješ gde se nalazi“, napisao je treći.

„Meni se ovo jednom desilo i bila sam užasnuta, a onda je obaveštenje nestalo“, dodao je neko.

„Mislim da je neko sa air tagom bio blizu mog auta, pa je moj iPhone pokupio signal i pomislio da me prati, iako nije.“

Dok su je drugi molili da im javi da li je bezbedna, Dina se ponovo oglasila na TikToku sa novim videom – u kojem je otkrila ko je zapravo krivac.

„Moji roditelji. Moji roditelji su stavili uređaj za praćenje u moj auto“, uzdahnula je.

„Nije bio stranac. Nemam uhodu, osim ako ne računamo moje roditelje kao uhode. Moji roditelji su to uradili. Pozvali su me. Priznali su. Sve su priznali.“

Dina je dodala da ne zna „zašto su to uradili“, niti je, kako kaže, briga, jer je zaključila da je „završila s njima“.

„Hvala Bogu da nije bio stranac“, napisala je jedna osoba u komentarima.

„Kao roditelj, nadam se da su to uradili iz brige za tebe, ali su morali da ti kažu“, dodao je neko.

„Ljudi koji u komentarima osećaju olakšanje – to nije u redu, ovo je i dalje jako, jako loše…“, insistirala je druga osoba.