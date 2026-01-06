Slušaj vest

Rjukan je grad u okrugu Telemark na jugu Norveške, poznat kao jedno od najmračnijih mesta na svetu. Zbog visokih planina koje ga okružuju, više od 3.300 stanovnika grada šest meseci u godini ne vidi direktnu sunčevu svetlost.

Stanovnici Rjukana žive u mraku: doručkuju, ručaju i večeraju, a pod istim okriljem tame idu u školu, rade, kupuju i bave se sportom. Polumrak je njihov svakodnevni pratilac pola godine.

Rjukan Foto: printscreen/youtube/ Urrang Drone Film

Zbog toga su lokalne vlasti 2013. uložile pet miliona norveških kruna za postavljanje solarnih ogledala na planinama koja reflektuju mali deo sunčeve svetlosti na glavni gradski trg čak i u onim najmračnijim mesecima u godini. Tako je uz pomoć ogromnih ogledala ovaj gradić prvi put u svojoj istoriji uživao u jesenjem suncu.

Stanovnici Rjukana su navikli da od septembra do marta ne vide sunčane zrake. Ali, od 2013. godine se to promenilo. Uz pomoć gigantskih ogledala, postavljenih na vrhu brda, sa više strana, centar mesta, koje se nalazi u regionu Telemark, obasjan je prirodnim svetlom.

Pogledajte u galeriji kako je Rjukan dobio sunčevu svetlost preko ogromnih ogledala:

Ideja o ovome je postojala još pre 100 godina, ali je umesto sunca, Rjukačanima napravljena žičara. Njome bi se lokalci peli na vrh brda kako bi uhvatili malo sunca.

Nekoliko velikih ogledala postavljeno je na oko 450 metara iznad mestašca u dolini, a njihov "zadatak" je da prate kretanje Sunca i da se u skladu sa tim i ona pomeraju, uz pomoć mehanizma. Ogledala kontrolišu kompjuteri.

Ogledala bacaju sunčevu svetlost tačno na centar grada. Ceo projekat koštao je negde oko 600.000 evra. Inače, slična stvar napravljena je sedam godina ranije u jednom italijanskom gradiću, koji ima isti položaj kao ovaj norveški.

Ovaj grad je dugi niz godina bio zanimljiva lokacija za posetu zbog 104 metra visokog vodopada Rjukan koji se nalazi u blizini.

