Novu 1973. godinu predsednik SFRJ, Josip Broz Tito, dočekao je u Crnoj Gori, u luksuznom hotelu Maestral u Miločeru. Iz ovog prelepog primorskog mesta, Tito je putem tadašnje štampe uputio građanima cele bivše Jugoslavije svoje novogodišnje čestitke:

„Sretna Nova godina, a sada svi na posao.“

Posebno je bilo zanimljivo što je Tito, pored supruge Jovanke Broz i najbližih saradnika, Novu godinu proslavio i u društvu crnogorskih studenata i radnika, koji su takođe prisustvovali svečanosti u Maestralu. Godina 1973. bila je upamćena po raskošnoj proslavi,sa pomno planiranim detaljima, specijalnim jelovnicima i elegantnim dekoracijama. Tito je, prema običaju, nosio kaubojski šešir, dok su kartonske kape i šeširi krasili i druge goste.

Muziku su izvodili tadašnji popularni izvođači, uključujući Sedmoricu Mladih, Đorđa Marjanovića, Zdravka Čolića, Zvonka Bogdana, ali i tamburaški orkestri, koji su dodatno doprinosili veselju i zajedništvu.

O poslednjem dočeku su svi pričali

Za pretposlednji doček Nove godine 1979, Tito je ponovo bio okružen svojim omiljenim izvođačima. Članovi domaćinstva i mesecima nakon proslave govorili su o njegovoj izvanrednoj energiji i vedroj naravi, uprkos zdravstvenim problemima.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao poslednji novogodišnji doček Josipa Broza:

Poslednji novogodišnji doček Josipa Broza Tita

Poslednji doček Nove godine Josipa Broza Tita bio je u Karađorđevu 1980. godine, gde se, prema sećanjima prisutnih, pokazao kao jedan od najveselijih gostiju, ostavljajući neizbrisiv trag u pamćenju svih prisutnih.

Tito je preminuo 8. maja 1980. godine u Ljubljani, ostavivši iza sebe bogatu zaostavštinu sećanja na dočeke Nove godine. Njegove proslave nisu bile samo svečanosti, već simbol društvenog života Jugoslavije – događaji koji su spajali radost, veselje i zajedništvo. Apartman u kojem je noćio u hotelu Park i danas nosi naziv „Titova rezidencija“, što svedoči o njegovom istorijskom značaju i uticaju.

