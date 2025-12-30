Slušaj vest

Kada pomislimo na Srbe u Americi, prvi koji nam padne na pamet je legendarni naučnik Nikola Tesla. Međutim, prema podacima ambasade SAD, prvi Srbin koji se zvanično odselio u ovu daleku zemlju bio je Đorđe Šagić, kasnije nazvan Džordž Fišer – Đorđe "ribar".

Posle Prvog srpskog ustanka davne 1814. godine Đorđe Šagić, sin pravoslavnog Srbina iz Stonog Beograda u današnjoj Mađarskoj imao je dva izbora - ili da se vrati kući i po očevoj želji postane sveštenik, ili da proba da sreću potraži sam, daleko od porodice.

Đorđe Šagić Foto: Printscreen Wikipedia

Đorđe, tada mladić od samo 19. godina, izabrao je drugu opciju i 1814. godine se u Hamburgu ukrcao na brod za Ameriku. I tako je Đorđe Šagić stigao u “novi svet” u kome se brzo dobro snašao. Oženio se bogatom Elizabetom Dejvis iz Misisipija i naselio se kod njenih roditelja. Mladi par je uskoro dobio trojicu sinova.

Godine 1825. sada već Džordž Fišer, pomagao je u osnivanju Jorske masonske lože, a 1829. godine postao je državljanin Meksika i primio obavezu da godišnje dovede 500 porodica u Teksas na teritorije Hedena Evarda.

Đorđe Šagić Foto: Ilustracija Iz Knjige Portreti Znamenitih Amerikanaca

Ubrzo je je shvatio gde leži moć i počeo da se bavi politikom. Bio je borac za nezavisnost Teksasa i Novog Meksika, direktor carine, američki sudija i osnivač prvih srpskih organizacija i crkava u Kaliforniji. O životu ovog neverovatnog čoveka Vladislav Bajac je napisao roman “Bekstvo od biografije” (2001), a 2014. je snimljen dokumentarni film u režiji Miodraga Kolarića.

Godine 2015. povodom 200 godina od dolaska Đorđa Šagića u SAD, na srpskom je objavljen roman Aleksandra Slavkovića “Doseljenik, 1815– 2015”. Zajedno sa Hoseom Antoniom Meksijom organizovao je pokret u Nju Orleansu protiv centralističke vlade.

Mihajlo Pupin Foto: Len Collection / Alamy / Profimedia

Borio se za ukidanje ropstva, za sticanje nezavisnosti Teksasa i njegovo pripajanje Sjedinjenim Američkim Državama. Služio je u raznim gradskim odborima San Franciska, a 1870. godine postao je konzul SAD u Grčkoj.

Njegov brak sa Elizabetom nije potrajao, pa se Džordž ženio četiri puta, a njegovi potomci navodno i danas žive u Americi. Umro je u San Francisku 11. juna 1873. godine. Iako većina Srba danas ne zna za ovog čoveka, Đorđe Šagić je, posle Tesle i Pupina, verovatno naš najznačajniji zemljak u Americi. Čuveni istoričar Džon Livingston uvrstio ga je među 200 najuglednijih Amerikanaca.

Bonus video: Otrkiveno Teslino pismo nakon streljanja u Kragujevcu