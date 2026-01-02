Slušaj vest

Minijaturna Brac božićna jelka, stara više od dve decenije, postala je prava internet senzacija nakon što je njena vlasnica na TikToku pokazala kako je svake godine postavlja tokom praznika - i to već punih 21 godinu.

Snimak je za kratko vreme postao viralan i pokrenuo snažan talas nostalgije među korisnicima.

Video, koji je 14. decembra objavila korisnica pod imenom @richbxtchgurl, počinje kadrom originalne kutije, vidno pohabane od vremena, a zatim se vidi bela jelka ukrašena sitnim Brac ornamentima.

"Vreme je Božića, što znači da je vreme da izvadim svoju mini Brac jelku koju imam već 21 godinu", stoji u opisu snimka, dok je autorka dodala: "Sada je prilično klimava, ali je obožavam." Objava je do sada prikupila više od 518.000 pregleda i 101.000 lajkova.

Talas nostalgije i zavisti

Video je posebno dirnuo publiku koja je odrasla uz Brac franšizu, a komentari su se brzo ispunili izrazima oduševljenja i duhovite zavisti. Mnogi su pohvalili autorku što je sačuvala redak primerak pop-kulture sa početka dvehiljaditih, dok su drugi žalili za sopstvenim igračkama iz detinjstva. U komentarima su se javile i pripadnice generacije Z koje su, zbog opsesije vaj-tu-kej erom, priznale da su ljubomorne.

"Doživljavam zavist opisanu u Bibliji", napisala je jedna korisnica u komentaru koji je sakupio 17.000 lajkova.

"Ljudi koji su ovako srećni trebalo bi da plaćaju veći porez", dodao je drugi, dok je treći poručio: "Osećam i divljenje i neopisiv bes." Jedan komentar je bio sasvim kratak i jasan: "Toliko sam ljubomorna."

(Kurir.rs/Index)

