Neželjene posledice alkohola najčešći su nezvani gost posle slavlja, praznika i dugih noći uz čašicu više. Umesto odmora, neradni dani često se pretvore u borbu sa glavoboljom, mučninom, malaksalošću i bolovima u mišićima.

Da biste izbegli da dan posle proslave provedete iscrpljeni i u bolovima, važno je da znate kako da prevenirate mamurluk, povratite energiju i pomognete organizmu da se detoksikuje. Ipak, najvažniji savet stručnjaka ostaje isti – ukoliko konzumirate alkohol, radite to odgovorno i sa merom, kako ne biste ugrozili sopstveno zdravlje, ali ni bezbednost drugih.

Foto: Profimedia

Simptomi mamurluka koje većina ljudi oseća

Glavobolja, opšta malaksalost, bolovi u mišićima, mučnina, nervoza, kao i pojačana osetljivost na svetlost i buku, najčešći su simptomi mamurluka koji se javljaju nakon prekomerne konzumacije alkohola.

Alkohol deluje kao diuretik, što znači da pospešuje izbacivanje tečnosti iz organizma i dovodi do dehidratacije. Upravo zbog toga se glavobolja često javlja kao prvi i najizraženiji znak iscrpljenosti organizma.

Zbog dehidratacije je izuzetno važno unositi dovoljno tečnosti:

tokom konzumacije alkohola

neposredno pred spavanje

i tokom narednog dana

Voda je osnov, ali i biljni čajevi mogu biti od velike pomoći.

Alkohol u noćnom provodu često nosi mamurluk sa sobom Foto: Shutterstock

Zašto lekovi protiv bolova mogu dodatno da pogoršaju stanje

Pored dehidratacije, alkohol izaziva širenje krvnih sudova, što dodatno podstiče pojavu glavobolje. Iako mnogi posegnu za analgeticima, to u slučaju mamurluka može biti pogrešan izbor.

– U slučaju jakih bolova u mišićima i glavi, ne treba uzimati analgetike. Lekovi na bazi paracetamola metabolišu se preko jetre, koja je već opterećena unosom alkohola. Kombinacija alkohola i paracetamola može dovesti do dodatnog oštećenja jetre, koja je već ugrožena prekomernom konzumacijom alkohola – upozorava farmaceutkinja Mirjana Spajić sa platforme Apoteka.rs.

Šta nikako ne treba kombinovati s alkoholom

Foto: Profimedia

Pored paracetamola, postoje i druge grupe lekova koje u kombinaciji s alkoholom mogu izazvati ozbiljne neželjene posledice.

Aspirin i ibuprofen, koji takođe spadaju u grupu analgetika, ne preporučuju se za glavobolju izazvanu mamurlukom , jer dodatno opterećuju želudac i jetru.

koji takođe spadaju u grupu analgetika, ne preporučuju se za , jer dodatno opterećuju želudac i jetru. Antihistaminici ( lekovi protiv alergije) u kombinaciji s alkoholom mogu izazvati jaku pospanost, vrtoglavicu i pad koncentracije. Tokom praznika i boravka u prirodi, savet je da se bira – ili alkohol ili antihistaminik, ali nikako oba zajedno.

lekovi protiv alergije) u kombinaciji s alkoholom mogu vrtoglavicu i pad koncentracije. Tokom praznika i boravka u prirodi, savet je da se bira – ili alkohol ili antihistaminik, ali nikako oba zajedno. Antidepresivi i alkohol nikada ne bi smeli da se kombinuju. Alkohol pojačava dejstvo antidepresiva i može dovesti do predoziranja i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

i alkohol nikada ne bi smeli da se kombinuju. Alkohol pojačava dejstvo antidepresiva i može dovesti do predoziranja i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Neodgovorno kombinovanje lekova i alkohola predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Šta jesti kako biste ublažili posledice alkohola

Foto: Profimedia

Alkoholna pića izazivaju oksidacioni stres u organizmu i povećavaju proizvodnju slobodnih radikala. Zbog toga je važno unositi namirnice koje imaju snažno antioksidativno dejstvo.

Najbogatiji antioksidansima su:

sveže voće i povrće

orašasti plodovi

Posebno se preporučuju:

orasi, lešnici, bademi, borovnice, jagode, suve šljive, grejpfrut i jabuke.

Od začina, visok sadržaj antioksidanasa imaju:

karanfilić, origano, đumbir, cimet i kurkuma.

Takođe, obrok bogat zdravim mastima i ugljenim hidratima, konzumiran pre ili tokom unosa alkohola, može značajno ublažiti njegove toksične efekte.

Na prazničnoj trpezi to mogu biti:

govedina, teletina, piletina, masnije ribe, jaja, orašasti plodovi i avokado.

ilustracija Foto: Anna Galkovskaya / Panthermedia / Profimedia

Šta piti dan posle alkohola

Dan nakon konzumacije alkohola, veliku pomoć mogu pružiti:

crni i zeleni čaj – smiruju nadutost, grčeve i mučninu

biljni preparati na bazi đumbira, kamilice i limuna

multivitaminski kompleksi, koji pomažu oporavak organizma

Ovi napici mogu ublažiti malaksalost i doprineti bržem vraćanju energije.

Zaključak stručnjaka: Prevencija je najbolji lek

Ukoliko konzumirate alkohol, budite oprezni, hidrirajte organizam i pravilno se hranite. „Izbijanje klina klinom“ nikako nije preporučljivo, dok neodgovorno kombinovanje alkohola i lekova može dovesti do ozbiljnih i dugoročnih zdravstvenih posledica.

