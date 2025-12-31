Slušaj vest

Neželjene posledice alkohola najčešći su nezvani gost posle slavlja, praznika i dugih noći uz čašicu više. Umesto odmora, neradni dani često se pretvore u borbu sa glavoboljom, mučninom, malaksalošću i bolovima u mišićima.

Da biste izbegli da dan posle proslave provedete iscrpljeni i u bolovima, važno je da znate kako da prevenirate mamurluk, povratite energiju i pomognete organizmu da se detoksikuje. Ipak, najvažniji savet stručnjaka ostaje isti – ukoliko konzumirate alkohol, radite to odgovorno i sa merom, kako ne biste ugrozili sopstveno zdravlje, ali ni bezbednost drugih.

Simptomi mamurluka koje većina ljudi oseća

Glavobolja, opšta malaksalost, bolovi u mišićima, mučnina, nervoza, kao i pojačana osetljivost na svetlost i buku, najčešći su simptomi mamurluka koji se javljaju nakon prekomerne konzumacije alkohola.

Alkohol deluje kao diuretik, što znači da pospešuje izbacivanje tečnosti iz organizma i dovodi do dehidratacije. Upravo zbog toga se glavobolja često javlja kao prvi i najizraženiji znak iscrpljenosti organizma.

Zbog dehidratacije je izuzetno važno unositi dovoljno tečnosti:

  • tokom konzumacije alkohola
  • neposredno pred spavanje
  • i tokom narednog dana

Voda je osnov, ali i biljni čajevi mogu biti od velike pomoći.

Zašto lekovi protiv bolova mogu dodatno da pogoršaju stanje

Pored dehidratacije, alkohol izaziva širenje krvnih sudova, što dodatno podstiče pojavu glavobolje. Iako mnogi posegnu za analgeticima, to u slučaju mamurluka može biti pogrešan izbor.

– U slučaju jakih bolova u mišićima i glavi, ne treba uzimati analgetike. Lekovi na bazi paracetamola metabolišu se preko jetre, koja je već opterećena unosom alkohola. Kombinacija alkohola i paracetamola može dovesti do dodatnog oštećenja jetre, koja je već ugrožena prekomernom konzumacijom alkohola – upozorava farmaceutkinja Mirjana Spajić sa platforme Apoteka.rs.

Šta nikako ne treba kombinovati s alkoholom

Pored paracetamola, postoje i druge grupe lekova koje u kombinaciji s alkoholom mogu izazvati ozbiljne neželjene posledice.

  • Aspirin i ibuprofen, koji takođe spadaju u grupu analgetika, ne preporučuju se za glavobolju izazvanu mamurlukom, jer dodatno opterećuju želudac i jetru.
  • Antihistaminici (lekovi protiv alergije) u kombinaciji s alkoholom mogu izazvati jaku pospanost, vrtoglavicu i pad koncentracije. Tokom praznika i boravka u prirodi, savet je da se bira – ili alkohol ili antihistaminik, ali nikako oba zajedno.
  • Antidepresivi i alkohol nikada ne bi smeli da se kombinuju. Alkohol pojačava dejstvo antidepresiva i može dovesti do predoziranja i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.
  • Neodgovorno kombinovanje lekova i alkohola predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje.

Šta jesti kako biste ublažili posledice alkohola

Alkoholna pića izazivaju oksidacioni stres u organizmu i povećavaju proizvodnju slobodnih radikala. Zbog toga je važno unositi namirnice koje imaju snažno antioksidativno dejstvo.

Najbogatiji antioksidansima su:

  • sveže voće i povrće
  • orašasti plodovi

Posebno se preporučuju:

  • orasi, lešnici, bademi, borovnice, jagode, suve šljive, grejpfrut i jabuke.

Od začina, visok sadržaj antioksidanasa imaju:

  • karanfilić, origano, đumbir, cimet i kurkuma.

Takođe, obrok bogat zdravim mastima i ugljenim hidratima, konzumiran pre ili tokom unosa alkohola, može značajno ublažiti njegove toksične efekte.

Na prazničnoj trpezi to mogu biti:

  • govedina, teletina, piletina, masnije ribe, jaja, orašasti plodovi i avokado.
Šta piti dan posle alkohola

Dan nakon konzumacije alkohola, veliku pomoć mogu pružiti:

  • crni i zeleni čaj – smiruju nadutost, grčeve i mučninu
  • biljni preparati na bazi đumbira, kamilice i limuna
  • multivitaminski kompleksi, koji pomažu oporavak organizma

Ovi napici mogu ublažiti malaksalost i doprineti bržem vraćanju energije.

Zaključak stručnjaka: Prevencija je najbolji lek

Ukoliko konzumirate alkohol, budite oprezni, hidrirajte organizam i pravilno se hranite. „Izbijanje klina klinom“ nikako nije preporučljivo, dok neodgovorno kombinovanje alkohola i lekova može dovesti do ozbiljnih i dugoročnih zdravstvenih posledica.

